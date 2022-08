Brytyjskie PKB spadło o 0,1% w drugim kwartale 2022 - widmo recesji coraz realniejsze

W drugim kwartale 2022 roku brytyjska gospodarka skurczyła się 0,1%, jak podaje Office for National Statistics (ONS).

W zestawieniu z danymi dotyczącymi pierwszego kwartału bieżącego roku (okres od początku stycznia do końca marca) mieliśmy do czynienia ze wzrostem PKB Wielkiej Brytanii na poziomie 0.8%. Z kolei w drugiej ćwiartce 2022 (okres od początku kwietnia do końca czerwca) gospodarka na Wyspie zmniejszyła się o niewiele, bo niewiele (o,1%), ale jednak. Dodajmy, że eksperci spodziewali się, że spadek PKB będzie większy. Jak podaje ONS, w samym czerwcu spadek PKB w skali miesiąc do miesiąca sięgnął 0,6%. Czy powodem tej sytuacji był Platynowy Jubileusz i dodatkowy dzień wolny od pracy? Na sytuację ekonomiczną w całym kwartale miało to "niewielki wpływ". Główną przyczyną kurczącej się ekonomii w drugim kwartale były "działania związane ze zdrowiem ludzkim", wynikające z zniesieniem testowanie pod kątem Covid-19 oraz zmiany w programie szczepień.

ONS zaznacza, że w tym czasie silny wzrost wykazały obszary gospodarki związane z życiem nocnym, turystyką oraz szeroko pojętą rozrywką.

Gospodarka w UK skurzyła się przez ostatnie 3 miesiące

"Zdrowie było głównym powodem kurczenia się gospodarki. Zarówno testy, jak i programy śledzenia i szczepienia zostały zlikwidowane, podczas gdy wielu detalistów przeżywało trudny okres" - komentował Darren Morgan, dyrektor ds. statystyk ekonomicznych w ONS. "Zostały one jednak częściowo skompensowane wzrostem w hotelach, barach, salonach fryzjerskich i w ramach imprez plenerowych w tym czasie, częściowo w wyniku obchodów Platynowego Jubileuszu".

"Dzisiejsze liczby pokazują, że kurczenie się PKB jest częściowo spowodowane zmniejszeniem niektórych działań w obliczu pandemii Covid-19, ale również realną odpornością w sektorze prywatnym, co w rzeczywistości pod wieloma względami dobrze wróży… Ale mimo to są to trudne czasy" - to z kolei komentarz kanclerza skarbu Nadhima Zahawiego.

Wielka Brytania coraz bliżej recesji...

Przypomnijmy również, iż Monetary Policy Committee przewiduje, iż Wielka Brytania wejdzie w recesję od czwartego kwartału 2022. Potrwa ona przez kolejne pięć kwartałów. Według analiz Banku Anglii na Wyspie można spodziewać się recesji podobnej do tej, jaka miała miejsce w związku z globalnym kryzysem gospodarczym. Będzie się z nią wiązał spadek PKB aż o 1,25 punktów procentowych.

