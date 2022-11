Brytyjskie pielęgniarki szykują się do największego strajku w historii UK

O co walczą pielęgniarki?

Co zrobi rząd UK w obliczu akcji protestacyjnej?

Głosowanie członków Royal College of Nursing w tej sprawie już się odbyło

Wszystko wskazuje na to, że zapadła decyzja o strajku brytyjskich pielęgniarek przed świętami Bożego Narodzenia. Jeśli w istocie dojdzie do akcji protestacyjnej, będzie to pierwszy taki przypadek w dziejach Wielkiej Brytanii. Czego domagają się pielęgniarki? W jaki sposób i dokładnie, kiedy zamierzają strajkować?

Decyzja o strajku pielęgniarek w UK leży w gestii organizacji Royal College of Nursing. W minionym tygodniu w związku z propozycją akcji protestacyjnej odbyło się głosowanie, w którym wzięło udział około 300 tysięcy członków RCN. Było ono największym tego typu wydarzeniem w 106-letniej jej historii. Choć oficjalnych wyników jeszcze nie znamy, poznamy je dopiero za kilka dni, to władze organizacji przekazały, iż zdecydowana większość głosujących opowiedziała się za podjęciem radykalnych kroków. Wszystko wskazuje na to, że akcja protestacyjna z udziałem pielęgniarek może odbyć się już w ciągu kilku tygodni, prawdopodobnie przed Bożym Narodzeniem.

Dokładny charakter akcji protestacyjnej nie został jeszcze określony, ale prawdopodobnie spowoduje ona zakłócenia w pracy placówek medycznych, wpłynie na zaplanowane wcześniej operacje i wizyty.

Czy przed świętami czeka nas strajk pielęgniarek w UK?

„Pacjenci są narażeni na duże ryzyko, gdy nie ma wystarczającej liczby pielęgniarek. Ogromna liczba personelu — zarówno doświadczonego, jak i nowo przyjętego — decyduje, że nie widzi dla siebie przyszłości w zawodzie pielęgniarskim, który nie jest ceniony ani traktowany sprawiedliwie. Nasza akcja strajkowa będzie tak samo dla pacjentów, jak i dla pielęgniarek — mamy w tym ich wsparcie” - komentowała Pat Cullen, sekretarz generalna RCN, jak cytujemy za PAP-em. Jednocześnie zapewniała, że ze strony pacjentów spotkała się z poparcie dla ruchu pielęgniarek.

O co walczą pielęgniarki i Royal College of Nursing? O pieniądze. Biały personel szpitalny domaga się zwiększenie swoich zarobków o 5 punktów proc. powyżej wskaźnika inflacji mierzonej indeksem CPI.

Według RCN obecnie w Wielkiej Brytanii mamy do czynienia z rekordową ilością wakatów wśród pielęgniarek, a w roku 2021 aż 25 tysięcy pracowników zrezygnowało z pracy w tym sektorze, jak wynik z oficjalnych rejestrów Nursing and Midwifery Council. Niedawna analiza wykazała, iż pensja doświadczonej pielęgniarki spadła o 20% w ujęciu realnym od 2010. Co więcej, według władz RCN dobra wola i doświadczenie personelu pielęgniarskiego są „wykorzystywane” przez rządy w całej Wielkiej Brytanii.

Na jakie zarobki może liczyć pielęgniarka w UK? Początkowe wynagrodzenie w Anglii w tym zawodzie sięga nieco ponad 27 tys. funtów brutto rocznie. Średnia płaca dla pielęgniarki pracującej na pełnym etacie to około 32 tys. funtów (dane za 2021). Jest to uposażenie zbliżone do przeciętnej płacy w UK. Z kolei doświadczona pielęgniarka, z wystarczająco długim stażem może liczyć na zarobki na poziomie prawie 55 tys. funtów.

Co zrobi rząd UK w obliczu akcji protestacyjnej?

W jaki sposób rząd UK odniósł się do tych zapowiedzi? Jak zapewniał szef resortu zdrowia w gabinecie Rishiego Sunaka istnieją plany awaryjne w razie strajku pielęgniarek. Oliver Dowden deklarował NHS w takiej sytuacji nada priorytet najważniejszym usługom, więc siłą rzeczy odejście od pracy części personelu w placówkach medycznych będzie miało wpływ na działalność całego sektora.

„Mamy dobrze przygotowane sytuacje awaryjne, a Departament Zdrowia jest w stanie poradzić sobie z takim scenariuszem, gdyby tylko doszedł do skutku” – komentował minister Dowden w niedzielnym programie Sky News Sophy Ridge. „Naszym celem jest zapewnienie, że priorytetowo traktujemy najważniejsze usługi [w ramach NHS] – służby ratunkowe i tak dalej. Ale oczywiście taki strajk miałby wpływ. Będę nadal zachęcać pielęgniarki i inne osoby, aby opierały się strajkowi, nawet jeśli głosowały za nim. Uzgodniliśmy już dość znaczne wsparcie dla pielęgniarek” - dodawał.

O co walczą pielęgniarki?

Dodajmy, iż jeśli ostatecznie dojdzie do tego strajku, to będzie największa tego typu akcja protestacyjna w dziejach Wielkiej Brytanii.

