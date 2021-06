Brytyjskie MHRA zatwierdziło szczepionkę Pfizera do stosowania u osób w wieku 12-15 lat

MHRA zatwierdziło szczepionkę Pfizera do stosowania dla nastolatków

Brytyjski organ regulacyjny zatwierdził stosowanie szczepionki Pfizer-BioNTech u dzieci w wieku 12-15 lat. Według Medicines & Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) jest ona bezpieczna i skuteczna w tej grupie wiekowej, a korzyści wynikające z jej zastosowania przewyższają wszelkie ryzyko.

MHRA poinformowała, że ​​przeprowadziła "rygorystyczny przegląd" dotyczący stosowania szczepionki przeciwko koronawirusowi u nastolatków. Teraz brytyjski komitet ds. szczepionek zadecyduje czy środek ten powinien być stosowany w przypadku osób między 12., a 15. rokiem życia. Przypomnijmy, preparat wyprodukowany przez Pfizera został już zatwierdzony do stosowania u osób w wieku 16 lat i starszych.

Dr June Raine, dyrektora naczelna Agencji Regulacji Leków i Produktów Opieki Zdrowotnej (MHRA), powiedziała, że ​​bezpieczeństwo szczepionki u osób w przedziale wiekowym 12-15 będzie dokładnie monitorowane.

"Żadne przedłużenie zezwolenia nie zostanie zatwierdzone, jeśli nie zostaną spełnione oczekiwane standardy bezpieczeństwa, jakości i skuteczności" - komentowała doktor Raine, cytowana przez BBC.

Co dalej? Wspólny Komitet ds. Szczepień i Immunizacji (Joint Committee on Vaccination and Immunisation) musi teraz podjąć decyzję w sprawie rekomendacji brytyjskiemu rządowi procedury szczepień w tej grupie wiekowej w ramach obecnego programu.

Czy szczepienia nastolatków przeciwko Covid-19 są bezpieczne?

Dodajmy, obecnie w Wielkiej Brytanii nie ma rutynowych szczepień przeciwko koronawirusowi polecanych dla osób poniżej 18. roku życia. Niemniej, w przypadku osób w wieku od 16 do 18 lat, które znajdują się w którejś grup priorytetowych lub mieszkają w tym samym domu, co osoba, należąca do którejś z grup ryzyka, poleca się przyjęcie szczepionki.

Ogólnie rzecz biorąc, ryzyko zachorowania na Covid-19 u dzieci jest niezwykle niskie i bardzo rzadko wymaga leczenia szpitalnego. Właśnie dlatego w Wielkiej Brytanii skupiono się na szczepieniu osób dorosłych, którzy są bardziej zagrożeni. UE niedawno zatwierdziła szczepionkę Pfizer-BioNTech dla dzieci w wieku 12-15 lat, a Stany Zjednoczone i Kanada rozpoczęły szczepienie dzieci w tej grupie wiekowej na początku tego miesiąca. Niemcy zapowiedziały, że od 7 czerwca rozpoczną szczepienie dzieci powyżej 12. roku życia.