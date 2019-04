Brytyjskie media piszą o słynnym polskim generale, który był kobietą. Jego biologiczną płeć potwierdziły 14-letnie badania

Po 14 latach badań prowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu w Południowej Georgii na szkielecie polskiego generała, który brał udział w wojnie o niepodległość USA, Kazimierzu Pułaskim, stwierdzono, że był on kobietą lub osobą interseksualną.

BBC, The Guardian oraz Daily Mail napisały o polskim generale Kazimierzu Pułaskim, którego szkielet był przedmiotem intensywnych badań amerykańskich naukowców z Uniwersytetu w Południowej Georgii przez ostatnie 14 lat.

W historii Stanów Zjednoczonych zapisał się jako prawdziwy bohater – był jednym z najważniejszych dowódców oraz marszałków konfederacji barskiej i bał aktywny udział w wojnie o niepodległość USA.

Zespół antropologów z Uniwersytetu w Południowej Georgii prowadził w czasie ostatnich 14 lat intensywne badania nad szkieletem oraz DNA polskiego generała. Naukowcy nie mają wątpliwości, że Kazimierz Pułaski, który zmarł w bitwie pod Savannah 11 października 1779 roku, biologicznie był kobietą.

Przez 150 lat nie znano miejsca pochówku generała, dopiero w 1996 roku jego szczątki znaleziono w grobie na plantacji w Savannah i wtedy też naukowców zaintrygowała nietypowa budowa szkieletu Polaka. Badania nad nim prowadzono od 2005 roku, a obecnie poinformowano o zaskakujących wynikach wraz z premierą filmu dokumentalnego „Ukryte historie Ameryki: generał Pułaski był kobietą?”.

O tym, że polski generał był biologicznie kobietą, świadczą kształt szczęki i miednicy, a także badania DNA wykonane na materiale genetycznym, który został pobrany z pocisku będącego bezpośrednią przyczyną śmierci Pułaskiego. Według naukowców generał miał w swoim organizmie dużo męskich hormonów, co było związane z przerostem nadnerczy, dlatego wyglądał jak mężczyzna podczas gdy jego organy płciowe były kobiece.

Antropolog Charles Merbs cytowany przez The Guardian powiedział:

- Nie mogłem powiedzieć nic o tym odkryciu do czasu finalnego raportu.

Przy badaniu szkieletu Pułaskiego pracował on m.in. z Karen Burns:

- Dr Burns przyszła do mnie zanim zobaczyłem szkielet i powiedziała: „Tylko nie krzycz”. Dodała, że badania muszą być przeprowadzone bardzo dokładnie. Gdy zobaczyłem szkielet, od razu wiedziałem, co miała na myśli. Był on tak bardzo kobiecy, jak tylko mógł być - powiedział antropolog.

