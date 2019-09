Ja wynika z raportu przygotowanego przez grupę konsumencką Which? giganci handlu detalicznego w UK celowo wprowadzają swoich klientów w błąd. W dodatku robią to na masową skalę!

Jak czytamy na łamach portalu "The Guardian" pomimo stosunkowo surowych regulacji, które obowiązują w Wielkiej Brytanii wielkie sieci handlowe wydają się lekceważyć rządowe wytyczne cenowe, stosując wprowadzające w błąd rabaty i oferty specjalne. Według Which? działania brytyjskich detalistów są coraz śmielsze, a skala problemu jest bardzo duża.

W sumie analizie poddano 459 ofert, które dotyczyły promocji multi-buy oraz ofert sezonowych. Badanie przeprowadzono od maja 2018 do czerwca 2019 roku. Wzięto pod uwagę siedem sieci: Asda, Iceland, Morrisons, Ocado, Sainsbury's, Tesco oraz Waitrose. W ramach multi-buy oferowano kilka sztuk tego samego produktu w rzekomo niższej cenie. Oferty sezonowe natomiast polegają na obniżeniu cen na dany okres czasu. Problem w tym, że okres ten trwa niemal przez cały rok...

Jedną z wprowadzających w błąd ofert była oferta płatków Crunchy Nut Kellogga (sieć Iceland) w dwóch paczkach za 4 funty, podczas gdy klienci mogli kupować je osobno za 1,49 funta tydzień wcześniej. Lody Wall's Carte D'Or w Asdzie zostały "przecenione" z 3,50 funta na 2 funty, lecz rzeczywistości lody były sprzedawane po £2 przez 8 miesięcy, a więc 3/4 roku. Z kolei Morrisons promował dojrzały ser cheddar z Cathedral City (350 g). Cena miała być obniżona z 3,50 funta na 2 funty przez określony czas, ale nie zaznaczono przy tym, że wcześniej kosztował właśnie 2 funty!

Warto zwrócić uwagę, że działania Which? przynoszą bardzo konkretne rezultaty. Przed czterema laty podobny raport odniósł sukces - rząd po analizie danych dostarczonych przez grupę konsumencką zdecydował się na wprowadzenie nowych standardów, dzięki którym praktyki działające na niekorzyść konsumentów zostały zakazane. Obecnie raport Which? został przesłany do Consumer and Markets Authority (CMA).

A w jaki sposób do całej sprawy odniosły się wielkie sieci handlowe? Jedynie sięc Iceland wydała w tej sprawie oświadczenie i zapewniła, że przyjrzy się sprawie. Pozostali detaliści milczą.