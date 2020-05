Brytyjskie lotniska - Stansted, Manchester i East Midlands - wprowadzą nowe obowiązkowe środki ochronne

Fot. Getty

Najbardziej ruchliwe brytyjskie lotniska ogłosiły, że wprowadzą nowe obowiązkowe środki bezpieczeństwa dla podróżujących i personelu. Środki mają zapewnić ochronę przed rozprzestrzenianiem się epidemii.

Władze najbardziej zatłoczonych brytyjskich lotnisk - Stansted, Manchester i East Midlands - ogłosiły, że wprowadzą nakaz zasłaniania twarzy i noszenia rękawiczek ochronnych dla wszystkich przebywających na terenie portów lotniczych. Trzaw będzie mogła być zasłonięta albo maseczką ochronną albo ubraniem.

Właściciel Manchester Airports Group (MAG) poinformował, że nowe restrykcje będą obowiązywały cały personel obsługujący klientów na lotniskach oraz samych pasażerów. Celem działań ma być zwiększenie poczucia komfortu podróżnych i skłonienie ich do ponownego korzystania z usług lotniczych.

W najbliższych tygodniach na brytyjskie lotniskach mają przejść testy sprzęty do pomiaru temperatury ciała osób podróżujących. Kontrole temperatury mają wskazywać osoby, które nie będą mogły kontynuować podróży.

Poinformowano także, co stanie się w przypadku osób, które będą przylatywały do Wielkiej Brytanii i nie będą miały ze sobą maseczek i rękawiczek ochronnych. Środki ochronne takim osobom ma zapewnić personel lotniska.

MAG airports to ask passengers to wear face coverings from today https://t.co/rP3Uxtyu78