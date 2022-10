Brytyjskie firmy wodociągowe obniżą rachunki swoim klientom o 150 mln funtów w 2023-24

Brytyjskie firmy wodociągowe w 2023-24 obniżą rachunki swoim klientom o w sumie 150 mln funtów. Wynika to z decyzji Ofwatu, a jej powodem jest brak osiągnięcia odpowiednich celów w zakresie ograniczania zanieczyszczenia.

Thames Water, Southern Water i inne firmy wodociągowe będą zmuszone do obniżenia rachunków swoich klientów w roku finansowym 2023-24. W dniu dzisiejszym, w poniedziałek 3 października 2022 roku Ofwat (Water Services Regulation Authority), a więc organ regulujący sektor wodno-kanalizacyjnego w Anglii i w Walii ogłosił, iż w sumie 11 przedsiębiorstwom wodociągowe nie udało się osiągnąć wytyczonych celów w zakresie dotyczącym zanieczyszczenia. Jak czytamy w depeszy agencji Reutera, w ostatnich latach zarówno rząd jak i przedsiębiorstwa wodociągowe spotykały się z coraz większą krytyką ze względu na zezwalanie na zrzucanie tzw. "surowych" ścieków do rzek i mórz. W teorii można pozwolić sobie na to w okresie obfitych opadów, ale firmy robią to także w innym czasie.

Sprawa jest już badana przez Environment Agency, a póki co Ofwat "ukarał" je "grzywną" w wysokości 150 mln funtów. Te pieniądze trafią do kieszeni klientów, których rachunki w roku 2023 i 2024 zostaną odpowiednio obniżone.

Czekają nas obniżki rachunków za wodę

Thames Water i Southern Water będą musiały w ten sposób zwrócić odpowiednio 51 milionów funtów i 28 milionów funtów w związku z nie osiągnięciu celów związanych z funkcjonowaniem oczyszczalnie ścieków, incydentami związanymi z zanieczyszczeniem i zalaniem kanalizacji w latach 2021-22. Northumbrian Water i Yorkshire Water z kolei obniżą rachunki o 20 milionów funtów i 15 milionów funtów.

Nie wszystkie firmy został ukarane za nie osiągnięcie wyznaczonych celów, niektóre będą mogły zwiększyć wymiar opłat. Severn Trent Water będzie mogło odzyskać dodatkowe 63 miliony funtów kosztem swoich klientów, a United Utilities - 24 miliony funtów. Generalnie, patrząc na wynik netto firmy wodociągowe będą musiały ogólnie obniżyć rachunki o 53 miliony funtów.

Ofwat w ten sposób "karze" firmy wodociągowe działające w UK

Oto pełne zestawienie:

Ukarane firmy wodociągowe:

Affinity Water 0,8 mln GBP;

Anglian Water 8,5 mln GBP;

Dŵr Cymru 8 milionów funtów;

Hafren Dyfrdwy 0,4 mln GBP;

Northumbrian Water 20,3 mln GBP;

SES Water 0,3 mln GBP;

South East Water 3,2 mln GBP;

South West Water 13,3 mln GBP;

Southern Water 28,3 mln GBP

Thames Water 51,0 mln GBP;

Yorkshire Water 15,2 mln GBP

Firmy wodociągowe, które osiągnęły założone cele:

Bristol Water 0,6 mln GBP;

Portsmouth Water 0,8 mln GBP; W

Severn Trent Water 62,9 mln GBP;

South Staffs Water 3,0 mln GBP;

United Utilities 24,1 mln GBP;

Wessex Water 4,4 mln GBP

"Zbyt wiele firm wodociągowych nie spełnia swoich oczekiwań i wymagamy od nich zwrotu około 150 milionów funtów swoim klientom" - komentował David Black, dyrektor generalny Ofwat. "Oczekujemy, że firmy będą co roku poprawiać swoje wyniki; jeśli tego nie zrobią, pociągniemy je do odpowiedzialności. Wszystkie firmy wodociągowe muszą odzyskać zaufanie klientów i opinii publicznej" - dodawał.

