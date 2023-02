Brytyjskie firmy planują największe podwyżki płac od 2012 roku

Pracodawcy w Wielkiej Brytanii w 2023 szykują najwyższe podwyżki od ponad dekady — jak wynika z badań ośrodka Chartered Institute of Personnel Development aż 55% firm na Wyspach planuje podnieść wynagrodzenie swoim pracownikom. Ma to być sposób na zatrzymanie personelu.

Jeśli już cieszycie się na znaczący wzrost wynagrodzeń, to musimy was rozczarować. Tak, brytyjscy pracownicy mogą spodziewać się najwyższej od co najmniej 11 lat podwyżki, ale i tak będzie ona niższa od stopy (ciągle rosnącej!) inflacji w UK. Zarobki rosną, ale indeks CPI rośnie jeszcze szybciej, rosnące wynagrodzenie nie doganiają rosnących cen w sklepach. Jak wynika z przygotowanego przez Chartered Institute of Personnel Development raportu osoby zatrudnione w UK mogą liczyć na 5-procentową podwyżkę swoich zarobków, jak czytamy w depeszy wystosowanej przez agencję Reutera.





Tę liczbę trzeba jednak umieścić w odpowiednim kontekście. Otóż indeks CPI mierzący stopę brytyjskiej inflacji w chwili obecnej wynosi 10,5 proc. (oficjalne dane ONS, odczyt za grudzień 2022). Jak wynika z badań CIPD, 55% rekruterów planuje podnieść w tym roku wynagrodzenie podstawowe lub zmienne. Decyzja ta wynika z sytuacji na rynku pracy w UK, który coraz mocniej cierpi na niedobory pracowników.

O ile wzrosną wynagrodzenia pracowników w UK w 2023?

Oczekuje się, że mediana rocznych podwyżek w 2023 sięgnie 5%. To dużo czy niedużo? CIPD zaczęło badać tę kwestię w 2012 i od tamtego czasu nie odnotowano wyższego wyniku w tej kwestii. Podobne nastroje na rynku panowały całkiem niedawno, podczas badań dotyczących trzech ostatnich miesięcy, a osiągnięty wynik sięgnął wówczas 4%.

O czym warto jeszcze napisać w tym kontekście? Po raz kolejny potwierdziło się, iż brytyjskie firmy nadal mają problemy ze znalezieniem odpowiednich pracowników. Ponad połowa respondentów w ramach rzeczonego badania zgłosiła problemy z obsadzaniem wakatów, a prawie co trzeci spodziewał się podobnych problemów w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Badanie wykazało również, że pogłębiła się różnica między oczekiwaniami płacowymi pracodawców publicznych i prywatnych. Planowane rozliczenia płacowe w sektorze publicznym spadły do 2% z 3% w poprzednim kwartale, w porównaniu do 5% w sektorze prywatnym.

Pracodawcy planują najwyższe od 11 lat podwyżki

„Umiejętności i siła robocza pozostają rzadkie na rynku pracy, który nadal jest zaskakująco prężny, biorąc pod uwagę gospodarcze tło rosnącej inflacji i związanego z nią kryzysu kosztów utrzymania” – komentował wyniki raportu Jon Boys, starszy ekonomista rynku pracy w CIPD.

Dodajmy także, że kwartalne badanie przeprowadzone przez Chartered Institute of Personnel Development wykazało, że rekruterzy chętniej zatrudniali osoby powracające na rynek pracy, w tym starszych pracowników i osoby z problemami zdrowotnymi. Uzupełniamy również, iż CIPD przeprowadził ankietę wśród 2012 pracodawców między 3 a 25 stycznia 2023 roku.

Niestety, wzrost zarobków będzie niższy niż obecna inflacja

Warto również w tym miejscu dodać, iż płace pracowników zatrudnionych w UK w realnym wymiarze spadły o 4,3% w związku z najwyższą od 2009 roku inflacją. Jak wynika z oficjalnych danych opublikowanych przez ONS w ostatnim kwartale ubiegłego roku mieliśmy do czynienia ze wzrostem średniego regularnego wynagrodzenia (z wyłączeniem premii) do rocznej stopy w wysokości 6,7 proc. Niemniej, korygując te wynik o inflację w skali badanego, okresu mamy do czynienia ze spadkiem na wspomnianym wyżej poziomie 4.3 proc., a w skali roku - 2.5 proc.

Dodajmy także, iż całkowite zatrudnienie w Wielkiej Brytanii wzrosło o 74 000 w ciągu trzech miesięcy do grudnia 2022 w porównaniu z poprzednimi trzema miesiącami/ Analitycy co prawda spodziewali się wzrostu, ale szacowali go jedynie na 40 tysięcy. Brak aktywności zawodowej, która obejmuje osoby nieszukające pracy, również spadła w ostatnim kwartale, częściowo odwracając wzrost obserwowany w ciągu ostatnich trzech lat, który przyczynił się do niedoborów siły roboczej i presji płacowej.

Ceny rosną szybciej niż wynagrodzenia w UK

Spadek bezczynności na tym tle był „szczególnie mile widziany, ponieważ kanclerz chce jeszcze bardziej zwiększyć udział siły roboczej w swoim nadchodzącym budżecie”, komentował Nye Cominetti, starszy ekonomista w Resolution Foundation.

