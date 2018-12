Brytyjski żołnierz urodzony w Ghanie domaga się od Ministerstwa Obrony UK £150 tys. odszkodowania! Twierdzi, że armia nie uchroniła go od... zimna

Fot. Getty

To sprawa zupełnie bez precedensu – urodzony w Ghanie, 36-letni Michael Asiamah, pozwał Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii za to, że mocno zmarzł w trakcie ćwiczeń wojskowych na terenie Leicestershire. Brytyjczyk twierdzi, że armia nie wzięła pod uwagę jego pochodzenia i tego, że jego organizm jest znacznie bardziej podatny na wychłodzenie.

Michael Asiamah nie ma wątpliwości, że z uwagi na swoje pochodzenie jest nieprzystosowany do zimna panującego w Wielkiej Brytanii. W związku z tym Brytyjczyk uważa, że armia powinna szczególnie dbać o żołnierzy urodzonych na Karaibach lub w państwach afrykańskich, którzy, jak twierdzi, są aż 30-krotnie bardziej podatni na odniesienie obrażeń z powodu zimna, niż ich „biali” koledzy.

Zakupy w UK będą droższe! Nowa decyzja ministerstwa środowiska uderzy mieszkańców Wysp po kieszeni

Michael Asiamah zażądał od Ministerstwa Obrony UK aż £150 tys. odszkodowania za niedogodności, jakie spotkały go w trakcie ćwiczeń wojskowych na terenie Leicestershire w marcu 2016 r. 36-latek miał wówczas prosić o dodatkowe ubrania zabezpieczające go przed chłodem, ale jego prośby zostały zignorowane. Żołnierz twierdzi również, że nikt z armii nie ostrzegł go przed warunkami panującymi na poligonie, w związku z czym nie zabrał on we własnym zakresie dodatkowych rękawiczek, zimowych skarpetek czy też specjalnych, zimowych butów.

Pijesz alkohol w samolocie? Uważaj, za upijanie się na pokładzie brytyjskie prawo przewiduje nawet 2 lata więzienia!

Michael Asiamah, który do października 2016 r. służył w jednostce Adjutant General's Corps i który obecnie stoi na czele kościoła ewangelickiego w Tidworth twierdzi, że ćwiczenia wojskowe, w których wziął udział bez odpowiedniego ekwipunku, spowodowały u niego obrażenia na całe życie. Brytyjczyk poskarżył się na łamach dziennika „Daily Express”, że na skutek wychłodzenia zmaga się on regularnie z bólem i drętwieniem poszczególnych części ciała. Asiamah dodaje także, że symptomy nasilają się za każdym razem, gdy temperatura powietrza spada w UK poniżej 15 st. C.