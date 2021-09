Brytyjski turysta aresztowany za kierowanie sycylijską mafią. Fatalna pomyłka służb wywiadowczych?

Fot. Getty

Brytyjski turysta został aresztowany pod zarzutem kierowania mafią - i to nie pierwszą lepszą mafią, ale samą mafią sycylijską! Czy to fatalna pomyłka służb wywiadowczych?

Do dość szokującej sytuacji doszło w środę 8 września 2021 roku w holenderskiej Hadze. Pewien brytyjski turysta został aresztowany na wakacjach – funkcjonariusze oskarżyli go o… kierowanie sycylijską mafią! Jak doszło do tak niewyobrażalnego zdarzenia?

Brytyjski turysta szefem włoskiej mafii?

Brytyjski turysta, przebywający na urlopie na Starym Kontynencie, przeżył nie lada zaskoczenie, gdy funkcjonariusze w Hadze aresztowali go, twierdząc, że jest szefem włoskiej mafii, za którym wydano Europejski Nakaz Aresztowania. Mężczyzna nie przyznał się do oskarżeń.

Co ciekawe, jak podaje portal Tanie Loty, holenderska policja była bardzo dumna z tego, że udało jej się złapać szefa włoskiej mafii i swój sukces obwieściła wszem i wobec. Sprawą od razu zajęła się prokuratura. Niestety, radość nie trwałą zbyt długo.

Poszukiwany listem gończym szef sycylijskiej mafii, za którym wysłano Europejski Nakaz Aresztowania, nazywa się Matteo Messina Denaro. Jest to groźny przestępca, któremu zarzuca się między innymi zamieszanie w zabójstwa włoskich sędziów, do których to zabójstw miało dochodzić na początku lat 90.

Aresztowany brytyjski turysta uparcie nie przyznawał się jednak do tożsamości, jaką przypisywała mu holenderska policja. Turysta twierdził, że jest jedynie urlopowiczem i pochodzi z brytyjskiego Liverpoolu. Ostatecznie 51-latka z holenderskiej opresji wyciągnął jego adwokat i mężczyzna powrócił do swojego spokojnego życia na Wyspach. Ostatnich wakacji w Holandii z pewnością nie zapomni nigdy.