Brytyjski turysta aresztowany po „próbie otwarcia drzwi samolotu podczas lotu”

Fot. Getty

Brytyjski turysta podczas lotu na wakacje przysporzył nie lada stresu współpasażerom i załodze. Mężczyźnie miało bowiem przyjść do głowy, aby spróbować otworzyć drzwi maszyny podczas lotu. Mężczyzna miał być także agresywny.

Brytyjski turysta miał zakłócić spokój podczas czwartkowego lotu z Wielkiej Brytanii do Lazarote, jednej z Wysp Kanaryjskich bardzo popularnych wśród urlopowiczów z UK. Na nieszczęście mężczyzny - ale na szczęście pasażerów i załogi - na pokładzie samolotu miało przypadkiem znajdować się dwóch policjantów, wybierających się do Hiszpanii na wakacje.

Odurzony brytyjski turysta próbował otworzyć drzwi samolotu

Co dokładnie zaszło w samolocie? Historia ta wydaje się niestety zupełnie typowa. Jeden z pasażerów miał przesadzić z alkoholem (lub narkotykami), tracąc kontrolę nad własnym zachowaniem - a stąd do absurdalnych pomysłów i kłopotów już całkiem niedaleko.

Według relacji magazynu La Voz de Lanzarote, powołującego się na policyjne źródła, mężczyźnie miało przyjść do głowy, aby spróbować otworzyć drzwi samolotu - podczas lotu. Jakie były jego motywy, tego zasadniczo nie wiadomo. Być może pod wpływem alkoholu lub innych środków nie był już świadomy, co dokładnie robi i tak bardzo stresował się lotem, że nie panował nad paniką. Być może jednak był to po prostu niedorzeczny pomysł pijanego człowieka - trudno na razie wyrokować.

Tak czy inaczej, gdy mężczyzna podjął rzekomą próbę otwarcia drzwi samolotu, dwóch policjantów, lecących tym samym samolotem na swój własny urlop, miało zdecydować się na interwencję. Funkcjonariusze mieli obezwładnić mężczyznę i pilnować go aż do końca podróży. Natomiast po wylądowaniu samolotu na lotnisku docelowym w Lazarote, na brytyjskiego turystę miała już czekać miejscowa policja. Co jednak ciekawe, mężczyzna podczas aresztowania pozostawał prawdopodobnie wciąż pod wyraźnym wpływem środków odurzających i nie chciał dać się zakuć w kajdanki. Podczas szarpaniny miał nawet ranić aż trzech policjantów. Ostatecznie jednak został skutecznie zatrzymany.

Hiszpańskie Stowarzyszenie Gwardii Cywilnej (AEGC) ujawniło, że po incydencie ranieni funkcjonariusze zostali skierowani do szpitala i prawdopodobnie wzięli urlop zdrowotny. Jak na razie nie ujawniono jednak, jaką linią lotniczą podróżował problematyczny brytyjski turysta. Nie podano także narodowości dwóch policjantów, którzy interweniowali podczas lotu.