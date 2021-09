Brytyjski sąd okazał się łagodny dla Polki, która ugryzła (!!!) ratownika medycznego

Imigrantka z Polski dopuściła się do dość nietypowego "ataku"

Imigrantka z Polski mieszkająca w Orford dopuściła się do dość nietypowego "ataku". Nasza rodaczka pogryzła ratownika medycznego. Jaka kara została jej zasądzona przez brytyjski wymiar sprawiedliwości?

Do rzeczonego incydentu doszło w marcu 2021 roku, jak czytamy na łamach lokalnego portalu informacyjnego "Warrington Guardian". Według relacji brytyjskich mediów nasza rodaczka miała zaatakować pracownika służb ratunkowych, konkretnie - ratownika medycznego. Ofiara naszej rodaczki miała zostać... pogryziona. Niestety, w związku z tą sprawą nie zostały ujawnione żadne szczegóły, zatem nie wiemy co było głównym motywem działań 46-letniej imigrantki z Polski.

Kobieta mieszkająca w Orford (niewielkie miasto w hrabstwie Suffolk, leżące niedaleko Ipswich) już na wcześniejszym przesłuchania przyznała się do stawianych jej czynów. Z kolei w zeszłym tygodniu, konkretnie w środę 15 września 2021 roku, przed obliczem Warrington Magistrates Court, usłyszała treść wyroku.

Brytyjski wymiar sprawiedliwości okazał się dość łagodny - kobieta została skazana na odbycie prac społecznych w wymiarze 100 godzin. Oprócz tego będzie musiała wziąć udział w specjalnych zajęciach rehabilitacyjnych, które w sumie potrwają przez 20 dni. Uderzono ją także po kieszeni, kolokwialnie mówiąc. Polka została zobligowana do zapłacenie odszkodowania w wysokości 150 funtów na rzecz poszkodowanego. Oprócz tego wpłaci 95 funtów tytułem "victim surcharge" oraz pokryje koszty postępowania sądowego sięgające kolejnych 85 funtów.

Warto w tym miejscu dodać, że naszej rodaczce groził nawet rok pobytu w więzieniu! Od 2018 roku atak na policjanta, strażaka, strażnika więziennego lub na pracownika może skończyć się karą pozbawienia wolności do 12 miesięcy. Co więcej, sędzia może jeszcze ten wyrok podwyższyć, jeśli doszło do sytuacji, w której ofiara została na przykład mocno pobita.