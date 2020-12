Brytyjski rząd zapowiada interwencje w sprawie... serialu na Netflixie

Brytyjski rząd zapowiada interwencje w sprawie popularnego serialu dostępnego na platformie Netflix. Minister kultury Oliver Dowden przyznał, że chciałby, aby "The Crown" zostało opatrzone informacją, że serial ten nie opowiada prawdziwej historii brytyjskiej rodziny królewskiej.

"The Crown" to brytyjsko-amerykański serial biograficzny, wyprodukowany na zlecenie platformy internetowej Netflix stworzony przez Petera Morgana. Opowiada o życiu królowej Elżbiety II, obecnej monarchini Zjednoczonego Królestwa. Pierwszy sezon miał premierę 4 listopada 2016, a obecnie "The Crown" liczy sobie cztery sezony. Produkcja ta cieszy się dużą popularnością wśród widzów, a krytycy ją doceniają, o czym świadczą liczne nagrody, które jej przyznano, z nagrodami Emmy i Złotymi Globami na czele.

Czy serial "The Crown" jest oparty na faktach?

Czy historia brytyjskiej rodziny królewskiej pokazana w "The Crown" jest prawdziwa? W tej kwestii głos zabrał nie byle kto, ale członek brytyjskiego rządu! Minister kultury Oliver Dowden w rozmowie z "The Daily Mail" zwrócił uwagę, że serial Netflixa jest "dziełem beletrystycznym" i podobnie, jak w przypadku "innych produkcji telewizyjnych" powinien być opatrzony komentarzem, że nie jest oparty na faktach i jest zwyczajną fikcją.

"Pokolenie widzów, którzy nie przeżyli tych wydarzeń, może pomylić fikcję z faktem" - mówił minister Dowden. Według brytyjskich mediów jeszcze w tym tygodniu ma się on zwrócić do Netflixa o dodanie informacji o tym, że w "The Crown" nie mamy do czynienia z prawdziwą historią rodziny królewskiej, tylko fikcyjną opowieścią zaledwie opartą na faktach i wykorzystującą autentyczne wydarzenia.

Czy historia brytyjskiej rodziny królewskiej pokazana w serialu jest prawdziwa?

Kontrowersje wokół serialu pojawiły się w momencie, gdy jego fabuła skupiła się na pojawieniu księżnej Diany, jej problemach z zaburzeniami odżywiania i romansie księcia Karola z Camillą Parker Bowles, a więc wokół tematów, które wciąż budzą kontrowersje i żywe dyskusje wśród Brytyjczyków.

Podobne głosy pojawiają się nie tylko ze strony brytyjskiego rządu. Brat Diany, Earl Spencer, jeszcze w czasie emisji pierwszego sezonu zwracał uwagę, że twórcy serialu dość luźno traktują historyczną prawdą. Były sekretarz prasowy Pałacu Buckingham, Dickie Arbiter zarzucał, że w "The Crown" przesadzono z dokładaniem wydarzeniem dodatkowego dramatyzmu.

Na zakończenie warto zwrócić uwagę, że w zasadzie Netflixa robi dokładanie to samo, co robi rodzina królewska z historią, z faktami, z autentycznymi wydarzeniami. Tylko garstka ludzie wie co tak naprawdę dzieje się w Pałacu Buckingham i jak wyglądało (i wygląda) życie Elżbiety II. Niewielu ma dostęp do tego świata i jesteśmy skazani na "oficjalną wersję" wydarzeń. Czy fikcja którą stosują twórcy serialu tak bardzo różni się od "fikcji" utrzymywanej przez brytyjskich arystokratów?

