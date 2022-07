Brytyjski rząd wykupił udziały w firmie pomagającej urządzać erotyczne imprezy

Brytyjski rząd posiada udziały w firmie zajmującej się organizowaniem imprez erotycznych. Najpierw, przedsiębiorstwo otrzymało wsparcie ze specjalnego funduszu pandemicznego, a teraz jego udziały zostały przejęte przez władze UK. Co na to brytyjscy podatnicy?

Pożyczka rządowa udzielona w ramach funduszu Future Fund firmie Killing Kittens, dzięki której udało jej się przetrwać pandemię koronawirusa, przekształciła się w udział kapitałowy, co zostało potwierdzone we wtorek, 28 czerwca 2022 roku przez British Business Bank. Tym samym start-up zajmujący się organizowaniem - ekhm! - imprez dla dorosłych został częściowo przejęty przez brytyjski rząd, a tym samym jego "współwłaścicielami" stali się również brytyjscy podatnicy. Warto w tym miejscu dodać, że władze w UK traktują tę inwestycje, jak każdą inną działalność tego typu, a przypadek Killing Kittens nie jest przypadkiem odosobnionym.

Władze UK inwestują w przemysł erotyczny

Jak czytamy na łamach "Guardiana" część należności wobec Future Funds została "zamieniona" na udziały kapitałowe. Stało się tak w przypadku przynajmniej 335 różnych firm. Co ciekawe, część z tych inicjatyw, jak podaje "Times" - "trzy tuziny" - nie utrzymało się na rynku i znajduje się w stanie likwidacji. W sumie, podatnicy stracą na tym około 40 milionów funtów.

Wracając jednak do Killing Kittens, firma ta została założona w 2005 roku przez Emmę Sayle. Jej działalność polega na organizowaniu imprez "tylko dla członków" na ekskluzywnym poziomie, w których "utrwalone stereotypy płciowe" są kwestionowane. Ma to być jedna z "najszybciej rozwijających się sieci społecznościowych dla dorosłych". W pewnym momencie pandemia zmusiła firmę do przeniesienia wszystkich wydarzeń i warsztatów do przestrzeni online, przyspieszając istniejące plany wejścia do branży technologii erotycznych. Killing Kittens oferuje także aplikację mobilną pozwalającą umawiać się na spotkania z innymi użytkownikami.

Czym zajmuje się start-up "Killing Kittens"?

Warto w tym miejscu dodać, że kwota pomocy rządowej dla tej firmy sięgnęła ponad 200 mln funtów. Zazwyczaj wysokość pożyczek finansowanych ze skarbu państwa się od ponad 100 tysięcy do kilku milionów i to pod warunkiem, że dana firma zabezpieczy inne źródło finansowania, od prywatnych inwestorów.

W kwestii inwestycji w firmę z branży erotycznej rzecznik British Business Bank zaznaczył, iż wniosek w tej sprawie "spełnił wszystkie kryteria kwalifikowalności". Co ciekawe, założycielka Killing Kittens wręcz żartowała, że nigdy "nie wyobrażała sobie Borisa jako partnera" w biznesie, jeszcze w 2020 roku. O, ironio...

