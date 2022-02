Brytyjski rząd WYCOFUJE się z obowiązku szczepień pracowników NHS w Anglii

Brytyjski rząd wycofuje się planu z obowiązkowych szczepień pracowników systemu ochrony zdrowia pracujących "na pierwszej linii frontu" w Anglii. Wczoraj, przemawiając w Izbie Gmin minister zdrowia potwierdził zmianę decyzję i uzasadniał nowe stanowisko rządu Borisa Johnsona w tej sprawie.

Przypomnijmy, od 1 kwietnia 2022 miały wejść w życie przepisy wymuszające obowiązek zaszczepienia przeciwko Covid-19 dla pracowników NHS, którzy wchodzą w bezpośredni kontakt z pacjentami. Osoby, który nie zgodziłyby się na przyjęcie szczepionki, miałyby zostać przeniesione na inne stanowisko pracy lub po prostu zwolnione. I właśnie ta ostatnia kwestia budziła kontrowersje w kontekście znacznych niedoborów kadrowych w brytyjskim sektorze zdrowia. W chwili obecnej angielskie NHS ma 93 000 wakatów, z czego 40 tysięcy dotyczy pielęgniarek. Co więcej, szacuje się, że aż 73 000 pracowników angielskiego systemu opieki zdrowotnej może odejść z pracy niż dać się zaszczepić. W dniu wczorajszym informowaliśmy o spotkaniu Sajida Javida z innymi ministrami rządu Borisa Johnsona (więcej w tym artykule: "Szpitale zatrudniające niezaszczepiony personel nie będą karane - co z obowiązkiem szczepień w NHS?"). Jego efekty poznaliśmy w dniu dzisiejszym...

Nie będzie obowiązku szczepień dla pracowników NHS zatrudnionych na "pierwszej linii frontu"

Minister zdrowia przemawiając w Izbie Gmin zwracał uwagę, że Wielka Brytania przekroczyła już szczyt zimowych zachorowań na Covid-19, a wariant Omikron okazał się "z natury mniej dotkliwy", niż poprzednie szczepy koronawirusa. "W połączeniu z pierwszym czynnikiem, jakim jest teraz większa ochrona populacji, dowody wskazują na to, że ryzyko zgłoszenia się do oddziału ratunkowego lub przyjęcia do szpitala z Omikronem jest w przybliżeniu o połowę mniejsze niż w przypadku Delta" - zaznaczał Javid.

"Chociaż szczepienie pozostaje naszą najlepszą linią obrony przeciwko Covid-19, to uważam, że wymaganie szczepienia na mocy ustawy, jako warunku zatrudnienia nie jest już proporcjonalne" - zaznaczał. Co oznacza to w praktyce? Deadline ustalony na 1 kwietnia przestaje obowiązywać nie tylko pracowników NHS, ale także pracowników opieki społecznej, których już od listopada zeszłego roku dotyczy obowiązek szczepień. Niemniej, dalsze konsultacje w tej sprawie nadal będą trwały.

"Wymaganie szczepienia na mocy ustawy, jako warunku zatrudnienia nie jest już proporcjonalne"

Warto dodać, że minister Javid bronił decyzji o wprowadzeniu obowiązku szczepień dla pracowników NHS. Argumentował, że ze względu na pojawienie się wariantu Omikron ruch ten był uzasadniony względami medycznymi. Dodawał jednak, że należało rozważyć wpływ wprowadzenia takiego wymogu na obecną sytuację kadr w systemie opieki zdrowotnej "zwłaszcza w czasie, gdy mamy już niedobór pracowników i prawie pełne zatrudnienie w całej gospodarce".

Według danych opublikowanych w zeszłym tygodniu przez NHS England dokładnie 127 515 pracowników NHS i opieki domowej pracujących w zarejestrowanych placówkach nie otrzymało pierwszej dawki szczepionki przeciw Covid-19 do dnia 23 stycznia.