Brytyjski rząd ogłasza nowy tymczasowy program wizowy dla pracowników sezonowych

Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił, że tymczasowy program wizowy dla zagranicznych pracowników sezonowych zostanie przedłużony do końca 2024 roku, a limit będzie stopniowo zmniejszany na początku 2023 roku.

Po wprowadzeniu nowego systemu imigracyjnego po Brexicie w UK wciąż brakuje rąk do pracy. Obowiązujące regulacje nie pozwalają obywatelom krajów UE podejmować zatrudnienia w UK w taki sposób, jaki to miało miejsce przed wyjście UK ze Wspólnoty, ale Londyn nadal obstaje przy swoim, choć nieco słabiej. W 2022 roku rząd Wielkiej Brytanii zaoferuje 30 000 wiz dla tych pracowników, którzy pracują tam jako zbieracze owoców, warzyw i kwiatów. W przyszłości liczba ta może wzrosnąć nawet do 40 000.

Program wizowy dla pracowników sezonowych w UK zostanie przedłużony

Ten program ma funkcjonować do 2024 roku, ale w 2023 liczba specjalnych wiz tego typu ma się zmniejszać. Jednocześnie rząd UK domaga się określenia "strategii sektora mającej na celu zmniejszenie zależności od pracy zagranicznej".

Co to oznacza? Brytyjskie rząd apeluje do sektorów, w których występują braki rąk do pracy, które muszą był łatane posiłkami z krajów UE, o poprawę warunków pracy oraz wysokości płac. Kevin Foster, pełniący funkcję Parliamentary Under-Secretary of State for Immigration and Future Borders, zauważył, że konieczne jest znalezienie równowagi między importowaniem do UK taniej siły roboczej, a wzrostem zatrudnienie wśród rodzimych pracowników.

"Tymczasowe" rozwiązania przyjęte przez rząd mają funkcjonować do 2024

Widać wyraźnie, że Wielka Brytania jest całkowicie uzależniona od siły roboczej migrantów w prawie każdym nisko opłacanym sektorze, w tym w rolnictwie. Przypomnijmy, w ramach specjalnego wyjątku ustanowionego przez rząd w październiku, umożliwiono "sprowadzenie" do 5500 sezonowych pracowników do obróbki drobiu oraz dodatkowych 5000 kierowców samochodów ciężarowych. Wielu Polaków skorzystało z tej okazji, o czym pisaliśmy w artykule: "Pracownicy tymczasowi z Polski ratują święta w UK. "Jesteśmy siłaczami!"