Brytyjski rząd na skraju załamania. Parlamentarzyści żądają od Liz Truss dymisji

Coraz więcej parlamentarzystów żąda od Liz Truss podania się do dymisji. Wczoraj premier otrzymała kolejny cios w związku z rezygnacją minister spraw wewnętrznych. Pojawiły się także oskarżenia o zastraszanie posłów, aby poparli rząd w głosowaniu w sprawie wznowienia wydobycia gazu łupkowego w UK.

Wczoraj rząd wygrał głosowanie w parlamencie w sprawie wydobycia gazu łupkowego, co było traktowane jako wotum zaufania dla premier. Lord David Frost, były minister ds. Brexitu, który poparł Truss w wyścigu na stanowisko premiera, jest jednym z ostatnich parlamentarzystów, który zaapelował, aby podała się do dymisji.

Żądają dymisji Liz Truss

Frost powiedział, że rząd „idzie w zupełnie innym kierunku” niż ten, za którym opowiadała się pani Truss. Coraz bardziej rośnie liczba głosów domagających się rezygnacji Truss po jej serii zmian w polityce i dymisji w jej gabinecie. Frost napisał w „Telegraph” wzywając premier do rezygnacji: „Truss po prostu nie może pozostać na stanowisku z jednego bardzo oczywistego powodu: prowadziła kampanię przeciwko polityce, którą teraz wdraża”.

Z kolei Sir Charles Walker, weteran torysów, powiedział w środę wieczorem, że spodziewa się, iż Truss zrezygnuje „wkrótce” i że jest „naprawdę zadowolony” z rezygnacji Braverman. Dla BBC Radio 4 Tonight powiedział:

- Oczekuję, że premier wkrótce zrezygnuje, ponieważ ona też nie nadaje się do swojej pracy… Nie będę płakać nad żadnym z nich.

Robert Peston z ITV News napisał, że wśród ministrów panuje zbiorowa wola, by Liz Truss pozostała na stanowisku do 31 października. Według innego z ministrów premier może mieć jednak kłopot z tym, aby liczyć na wsparcie swojego gabinetu, by pozostać na stanowisku do tego czasu. Posłowie torysów twierdzą, że Liz Truss utrzyma się na stanowisku co najmniej do 31 października, gdyż nie ma porozumienia co do tego, jak usunąć ją z fotela premiera.

Głośna rezygnacja minister spraw wewnętrznych

Wczoraj doszło do głośnej rezygnacji minister spraw wewnętrznych, Suelli Braverman, która nazwała obecny rząd „niepoważnym” w zjadliwym piśmie rezygnacyjnym, w którym znalazła się ostra nagana Liz Truss.

Braverman powiedziała, że zrezygnowała ze stanowiska minister spraw wewnętrznych, gdyż wysłała tajny dokument rządowy z prywatnego maila, a to było „techniczne naruszenie przepisów”. Jednak jej list rezygnacyjny zawierał również komentarze na temat przywództwa Liz Truss: „Mam obawy co do kierunku tego rządu. Nie tylko złamaliśmy kluczowe obietnice wobec naszych wyborców, ale mamy poważne obawy co do honorowania przez ten rząd zobowiązań wynikających z jego manifestu wyborczego…”

Braverman napisała także w liście: „Udawanie, że nie popełniliśmy błędów, postępowanie tak, jakby wszyscy nie widzieli, że je popełniliśmy, i nadzieja, że ​​sprawy magicznie się ułożą, nie jest poważną polityką. Popełniłem błąd; przyjmuję odpowiedzialność; rezygnuję."

Liz Truss odpowiedziała zwięźle Braverman: „Przyjmuję twoją rezygnację i szanuję podjętą decyzję”.

Suella Bravrerman jest najkrócej urzędującą minister spraw wewnętrznych od czasu księcia Wellington, który utrzymał się na stanowisku zaledwie miesiąc w 1834 roku. Jej rezygnacja nastąpiła zaledwie kilka dni po tym, jak Kwasi Kwarteng został zastąpiony na stanowisku kanclerza skarbu przez Jeremy’ego Hunta.

Co ciekawe, jeszcze kilka tygodni temu, ku powszechnemu potępieniu, Suella Braverman oskarżyła torysowskich deputowanych o dokonanie zamachu stanu przeciwko premier. Jeśli tak było faktycznie, stała się jego ostatnią ofiarą.

Partia Konserwatywna się rozpada

Opozycja korzysta z kryzysu u torysów i punktuje każdy ich błąd okraszając to odpowiednim komentarzem. Keir Starmer, lider laburzystów powiedział, że partia torysów się „rozpada” po dniu chaosu w Westminsterze. Z kolei Yvette Cooper, minister spraw wewnętrznych w Gabinecie Cieni powiedziała, że rząd „rozpada się w szwach”.

Nowy minister spraw wewnętrznych

Liz Truss wyznaczyła nowego ministra spraw wewnętrznych. Został nim Grant Shapps, który zastąpi Braverman. Shapps jest postrzegany jako bardziej umiarkowany i warto zwrócić uwagę, że został zwolniony ze stanowiska ministra transportu przez Truss po tym, jak powiedziała mu, że „nie ma dla niego miejsca”, gdy została premierem. Brak sympatii do Shappsa wynika stąd, że poparł on Rishiego Sunaka, gdy sam zrezygnował z własnej kandydatury na przywództwo w partii.

