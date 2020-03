Brytyjski rząd na przygotowania do Brexitu wydał ponad 4 MILIARDY funtów!

Na co konkretnie poszły te pieniądze?

Jak wynika z wyliczeń organu nadzoru wydatków publicznych rządowe departamenty na samo przygotowanie się do wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych wydały ponad 4 miliardy funtów.

The National Audit Office (Krajowy Urząd Kontroli) stwierdził, że suma ta obejmowała wydatki na zatrudnienie personelu, doradztwo zewnętrzne oraz reklamę. Rzecznik brytyjskiego ministerstwa finansów przyznał, że rząd udostępnił "wszystkie niezbędne fundusze", aby upewnić się, że kraj jest przygotowany na opuszczenie UE w sposób należyty. NAO podkreśliło w swoim raporcie, że nie dokonano oceny czy wydatki były słuszne, czy też nie i czy to, w co zainwestowano było warte swojej ceny. Nie wszyscy jednak podzielają takie stanowisko. Według Liberalnych Demokratów "miliardy funtów zostały wyrzucone w celu przeforsowania bałaganu Torysów”.

Trzeba również zaznaczyć, że zaprezentowane dane przedstawiają "minimalny szacowany poziom wydatków" ze względu na "ograniczenia" w danych dostarczanych przez rząd. Zatem, kwota 4 miliardów może być mocno niedoszacowana...

Wydatku poczynione przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Urząd Skarbowy i Urząd Celny oraz Departament Środowiska stanowiły ponad połowę z 4,4 miliarda funtów wydanych na przygotowania do Brexitu.

W latach 2016-17 i 2019-20 HM Treasury udostępniło 6,3 mld funtów dodatkowego finansowania na pokrycie kosztów opuszczenia przez Wielką Brytanię UE z lub bez umowy. Z tych pieniędzy na zatrudnienie nowych pracowników wydano co najmniej 1,9 miliarda funtów. NAO podało, że poziom zatrudnienia osiągnął najwyższy poziom w październiku 2019 r., kiedy 22 000 urzędników pracowało nad planowaniem Brexitu.

Reklama, budowa nowych systemów i innych usług kosztowało co najmniej 1,5 miliarda funtów - w tym wydatek rzędu 283 milionów funtów na budowę systemu rozliczeniowego z UE i 69 milionów funtów na Operację Brock, czyli system zarządzania ruchem, który miał być/będzie stosowany w Kent w przypadku braku porozumienia.

Z tyvh 1,5 miliarda funtów pokryto również rządową kampanię "Przygotuj się na Brexit", która kosztowała 46 milionów funtów. Na początku tego roku NAO stwierdziło, że "nie jest jasne czy kampania doprowadziła do znacznie lepszego przygotowania społeczeństwa". Ekspertyzy i porady zewnętrzne kosztowały 288 mln GBP, a organizacje samorządowe otrzymały 104 mln GBP.