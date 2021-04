Brytyjski rząd idzie na wojnę z Facebookiem i Google`m - w UK powołano nowego regulatora rynku cyfrowego

Brytyjskie władze powołały do życia nowy urząd, który będzie zajmował się kontrolowaniem rynków cyfrowych. Już teraz zapowiedziano, że Digital Markets Unit ostro rozprawi się z monopolem Facebook`a i Google`a w Wielkiej Brytanii.

Wiadomo nie od dziś, że współcześni cyfrowi giganci mają olbrzymi wpływ na nasze życia. Co jednak gorsze, Facebook, Amazon czy Google pozostają poza jakąkolwiek kontrolą władz państwowych czy jakichkolwiek instytucji i, mówiąc kolokwialnie, robią, co chcą. W Wielkiej Brytanii zadanie "poskromienia" tych firm powierzono Digital Markets Unit (DMU), nowemu organowi regulującemu rynek, na którym działają cyfrowi giganci. DMU swoją działalność rozpoczęło w kwietniu 2021 roku. Zgodnie z zapowiedziami brytyjskiego rządu z 2020 roku jego głównym zadaniem będzie nadzorowanie działań największych, globalnych firm technologicznych na rynku brytyjskim.

Brytyjskie władze chcą "rozprawić się" z Facebookiem, Google`m i innymi cyfrowymi gigantami

Na czym ten nadzór ma polegać? Otóż DMU ma sprawić, że zasady konkurencji na brytyjskim rynku między cyfrowymi gigantami, a mniejszymi firmami z tej branży pozostaną uczciwe. Uregulowane mają również zostać relacje między nimi, a wydawcami treści w internecie. Jednym z pierwszych zadań, które powierzono DMU jest stworzenie kodeksów postępowania (ang. Code of Conduct), w ramach których Google czy Facebook mieliby funkcjonować w UK. Czy to koniec samowolki gigantów?

Digital Markets Unit funkcjonować będzie jako część Competition and Markets Authority (Urzędu ds. Konkurencji i Rynków) Zapowiedziano również, że nowy regulator nawiąże ścisłą współpracę z innymi regulatorami w UK, a konkretnie z Ofcom oraz Financial Conduct Authority. Dodajmy również, że na czele tego organu stanie Will Hayter, wyoski rangą urzędnik, który swoją rękę przyłożył do Brexitu.

Digital Markets Unit ma zadbać o uczciwe warunku konkurencji na rynku cyfrowym

"Dzisiejszy dzień jest kamieniem milowym na drodze do stworzenia najbardziej konkurencyjnych rynków internetowych na świecie, z konsumentami, przedsiębiorcami i wydawcami treści w ich sercu" - komentował brytyjski minister kultury, Oliver Dowden. Z kolei minister biznesu Kwasi Kwarteng stwierdził wprost, że DM pomoże "ograniczyć dominację dużych firm technologicznych".