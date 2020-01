Brytyjski rynek pracy zostanie zasilony 282 000 osób pracowników powyżej 65. roku życia

Do roku 2060 będzie to już 746 000.

Zgodnie z najnowszymi danymi pracownicy powyżej 65. roku życia przyczynią się do jednej drugiej wzrostu zatrudnienia w ciągu następnych 10 lat i dwóch trzecich wzrostu zatrudnienia do 2060 roku.

Wiek emerytalny w Wielkiej Brytanii wynosi od listopada 2018 dla kobiet i mężczyzn 65 lat (nie jest on jednak przymusowy), a stopniowo jest on podnoszony i do roku 2028 ma wzrosnąć do 67 lat dla obu płci.

Obecnie aż 10,4 miliona osób powyżej 50. roku życia jest zatrudnionych na brytyjskim rynku pracy, czyli prawie jedna trzecia wszystkich osób pracujących na Wyspach. W ciągu następnych 10 lat aż 282 000 osób powyżej 65. roku życia zasili brytyjski rynek pracy – podaje „The Guardian” powołując się na dane Office for National Statistics.

Sugerują one także, że do 2060 roku pojawi się aż 746 000 pracowników powyżej 65. roku życia, a całkowita liczba osób, które zasilą szeregi zatrudnionych w UK wyniesie wtedy 1 193 000 ze względu m.in. na fakt, że wiek 65. lat przekroczą osoby z wyżu demograficznego.

W prognozach wzięto pod uwagę rozrastanie się naszej populacji, a także to, że obecnie ludzie żyją nie tylko dłużej, ale też są zdrowsi i bardziej witalni. Dzisiaj więcej osób powyżej 65. roku życia jest zdrowszych i bardziej aktywnych niż we wcześniejszych pokoleniach, a tym samym więcej z nich jest zdolnych do pracy.

Zwiększa się także liczba osób powyżej 65 lat, które nie chcą rezygnować z pracy, dopóki jeszcze mogą pracować. Wiele z nich decyduje się także na pracę w elastycznym wymiarze godzin, a część z nich na pół etatu. Powodem jest zwykle motywacja finansowa.