Brytyjski rynek nieruchomości wciąż przyspiesza. Ceny domów i mieszkań rosną najszybciej od 2004 roku

Fot. Getty

Z powodu kończącego się rządowego programu ulg podatkowych dla nabywców nieruchomości, w całej Wielkiej Brytanii ceny domów i mieszkań stale rosną. Jak wyglądała sytuacja na brytyjskim rynku nieruchomości w czerwcu?

Według analiz Nationwide Building Society, aktualnie ceny nieruchomości w UK rosną w tempie nieobserwowanym od 17 lat. Co ważne, wzrost wartości domów i mieszkań odnotowywany jest w każdym regionie Wielkiej Brytanii.

Ceny nieruchomości w UK nadal rosną

W drugim kwartale 2021 roku (od kwietnia do czerwca) w Irlandii Północnej ceny nieruchomości wzrosły średnio o 14 proc., a w Walii o 13,4 proc. Z kolei w Szkocji skok cenowy był znacznie mniejszy, ale również stosunkowo wysoki, ponieważ wyniósł 7,1 proc. Podobnie do szkockiego rynku nieruchomości, w Londynie wzrost cenowy wyniósł również niewiele ponad 7 proc. (dokładnie 7,3 proc.) w skali roku.

Biorąc natomiast pod uwagę zmiany cenowe z miesiąca na miesiąc, Nationwide poinformowało, że od maja do czerwca 2021 roczny wzrost cen nieruchomości podniósł się o dodatkowe 0,7 proc. (z 12,7 proc. do 13,4 proc. w skali roku). Oznacza to, że w czerwcu 2021 średnia cena nieruchomości podniosła się do 245 432 funtów. Robert Gardner, główny ekonomista Nationwide cytowany przez dziennik „The Guardian”, zauważył, że ceny nieruchomości w UK regularnie rosną już trzeci miesiąc z rzędu. Dodatkowo, Gardner zaznaczył, że od marca do czerwca wzrost cenowy odnotowano na poziomie aż 5 proc. w skali roku.

Zdaniem ekspertów do głównych czynników, mających największy wpływ na sytuację na brytyjskim rynku nieruchomości, należy zaliczyć takie konsekwencje pandemii i lockdownów, jak przedłużenie ulg podatkowych dla nabywców nieruchomości, a także wzrost zainteresowania nieruchomościami położonymi poza dużymi metropoliami.