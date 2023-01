Brytyjski polityk wzywa do stworzenia w Polsce „masywnej fabryka broni” wspierającej Ukrainę

Poseł Partii Konserwatywnej przekonuje, iż w Polsce powinna powstać „masywna fabryka broni”, która ma pomóc Ukrainie wygrać wojnę z Rosją. Tobias Ellwood jest zdania, że pomoc państw zachodu dla Kijowa musi być bardziej zrównoważona. Przedstawił również plan skutecznego zakończenia konfliktu.

Mocne słowa padły ze strony przewodniczącego komisji obrony zasiadającego w brytyjskiej Izbie Gmin. W rozmowie z dziennikiem „Daily Telegraph” poseł Tobias Ellwood z Partii Konserwatywnej zwracał uwagę na niedoskonałości obecnego modelu wsparcia walczącej z Rosją Ukrainy ze strony państw zachodnich. Jego zdaniem rządy krajów wspierających władze w Kijowie wykazały brak strategicznego przewidywania w swoich planach pomocy w ramach „przetrwaniu i rozwoju” kraju będącego ofiarą rosyjskiej agresji. W brytyjskich mediach Ellwood zwracał uwagę, iż obecny model wsparcia z różnymi łańcuchami dostaw i różnymi rodzajami amunicji jest zwyczajnie „nie do utrzymania” w dłuższej perspektywie.







„To po prostu niewykonalne na dłuższą metę” - mówił toryski polityk. „Czołgi dzisiaj, tak. Ale potrzebujemy strategii, aby upewnić się, że Ukraina może się skutecznie obronić”. Jakie jest wyjście z obecnej sytuacji według Tobiasa Ellwooda? Jego zdaniem problem rozwiążę... powstanie fabryki broni w Polsce.

Niezwykły pomysł na wsparcie dla Ukrainy

Jak utrzymuje brytyjskie poseł, utworzenie fabryki broni w naszym kraju może pomóc przekształcić ukraińskie siły zbrojne w bardziej niezależne wojsko. Jak miałoby to wyglądać? Ellwood przywołuje przykład Tajwanu i fabryki mikroprocesorów otwartej w USA, co może zapobiec odcięciu tego kraju od Zachodu w wyniku chińskiej inwazji. Czy taki model sprawdziłby się w przypadku ukraińskim? Zdaniem Ellwooda — tak.

„Zróbmy to samo z Ukrainą, aby mogli nabyć własny sprzęt według własnej specyfikacji, prawdopodobnie według standardu NATO, i mieć stale chroniony łańcuch dostaw” - komentował na łamach „Telegrapha”.

Tobias Ellwood z Partii Konserwatywnej postuluje budową fabryki broni w Polsce

Poseł Ellwood we wtorek, 24 stycznia 2023 roku, w Izbie Gmin przedstawił siedmiopunktowy plan zakończenia wojny na Ukrainie w nadchodzących miesiącach. Jego zdaniem przed końcem roku pokonanie Rosji i zakończenie konfliktu jest możliwe. Według niego Wielka Brytania musi „uznać sponsorowaną przez państwo rosyjską grupę wojskową Wagnera za organizację terrorystyczną”, a także bezpośrednio nałożyć sankcje na samego prezydenta Władimira Putina.

Co więcej, poseł z ramienia Partii Konserwatywnej jest zdania, iż brytyjskie władze muszą wyznaczyć specjalnego wysłannika na Ukrainę, którego rolą byłaby koordynacja wsparcia płynącego z Whitehall i „dostosowywanie wysiłków ze strony Londynu do naszych międzynarodowych sojuszników”. W ramach rzeczonego planu pojawia się również wątek utworzenia dużej ukraińskiej fabryki zbrojeniowej we wschodniej Polsce.

Zdanie torysa konieczne jest bardziej zrównoważone i strategiczne wsparcie dla Kijowa

Przypomnijmy, Wielka Brytania już w zeszłym tygodniu ogłosiła przekazanie nowego pakietu pomocy militarnej, który ma być „najbardziej znaczący” od rozpoczęcia rosyjskiej napaści, jak komentował brytyjski minister obrony Ben Wallace. Wprost zwrócił się do władz w Berlinie, aby poszły w ślady Londynu w tej kwestii. Przypomnijmy, UK przekaże Ukrainie 14 czołgów Challenger 2 oraz około 30 samobieżnych armatohaubic AS90.

„Dzisiejszy pakiet to ważne zwiększenie możliwości Ukrainy. Oznacza, że mogą przejść od stawiania oporu do wypędzenia rosyjskich sił z ukraińskiej ziemi” - zaznaczał szef brytyjskiego resortu obrony.

Czy ten pomysł ma szansę realizacji?

Wielka Brytania angażowała się w pomoc Ukrainie jeszcze przed zeszłoroczną inwazją, ale nie można mieć wątpliwości, że to właśnie za rządów Borisa Johnsona mieliśmy do czynienia intensywnym i stałym wsparciem militarnym płynącym z Londynu. W ramach misji „Orbital” przeszkolono 22 tys. żołnierzy ukraińskich już w 2014 roku, a w 2020 Kijów i Londyn zawarły porozumienie o partnerstwie strategicznym i o pomocy Wielkiej Brytanii przy odbudowie ukraińskiej floty.

Od 2021 roku Brytyjczycy dostarczają broń defensywną oraz wsparcie w każdej innej możliwej postaci. Bez względu na to, jaki polityk Partii Konserwatywnej stoi na czele rządu, czy jest to Johnson, czy Liz Truss, czy obecny premier, wsparcie dla Ukrainy nadal płynie z Wysp.

