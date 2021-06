Brytyjski policjant miał molestować 20-letnią Polkę, która uciekła z domu po kłótni z mężem

Funkcjonariusz brytyjskiej policji miał dopuścić się napastowania seksualnego względem Polki, która szukała schronienia po domowej kłótni ze swoim mężem. Sprawę bada jeden z londyńskich sądów, a przez Met Police policjant został zawieszony i toczone jest wobec niego postępowanie wyjaśniające.

Do tych wydarzeń doszło 6 lutego 2019 roku w Londynie, a konkretnie w hotelu Best Western Hotel, zlokalizowanym w dzielnicy Wembley (północna część brytyjskiej stolicy). 20-letnia Polka, której danych personalnych nie ujawniono ze względów prawnych, miała paść ofiarą rzeczonej napaści seksualnej tamtego dnia, w godzinach porannych, około szóstej. Po tym, jak uciekła ze swojego własnego domu po ostrej kłótni ze swoim mężem, w hotelu spodziewała się znaleźć schronienie i wsparcie. Właśnie w takim momencie napastowania na tle seksualnym miał dopuścić się funkcjonariusz stołecznej policji, 47-letni Rudvelle Walters.

Polka miała paść ofiarą molestowania ze strony policjanta Met Police

O szczegółach tej sprawy czytamy na portalu "Metro". Do rzeczonego ataku miało dojść, gdy kobieta została wezwana, aby odpowiedzieć na kilka pytań związanych ze zgłoszeniem zaginięcia jej osoby. W pokoju, w którym przebywała pojawił się policjant. Jak relacjonuje prokurator Abigail Husbands na początku Polka podejrzewała, że ​​Walters był kimś wysłanym przez jej męża, a nie funkcjonariuszem policji.

Jak usłyszeliśmy na wokandzie Southwark Crown Court, gdzie sprawa jest rozpatrywana, policjant wszedł do pokoju, w którym przebywała, aby zadać jej kilka pytań. Jak relacjonuje prokurator Husbands nasza rodaczka "czuła się nieswojo i poprosiła go o odejście". Ten powiedział, że to zrobi, ale "tylko jeśli go pocałuje". Następnie mężczyzna miał próbować zdjąć z niej kołdrę i zmusić ją do pocałunku. Kobieta prosiła, aby przestał.

Funkcjonariusz miał domagać się "buziaka" i dotykać bielizny kobiety

Jak czytamy dalej, oskarżony o molestowanie policjant miał włożyłć prawą rękę w lewą nogawkę szortów zaginionej kobiety i dotknąć jej bielizny. "Jego ręka nie była długo tam, bo [kobieta] odskoczyła" - uzupełnia prokurator Husbands. Później, 48-letni Walters miał wysłać jej zaproszenie do znajomych na Facebooku i prywatną wiadomość z napisem "cześć" z emoji serca.

"Po tym incydencie straciłam całe zaufanie do policji" - takie słowa miały paść z ust Polki, która korzystała z usług profesjonalnego tłumacza. "Znalazłam się w bardzo trudnej sytuacji. Kiedy potrzebowałam pomocy, tak jak w tym przypadku, po kłótni z moim mężem, zostałam sama. Naprawdę się boję".

Oskarżony zaprzecza jednemu oskarżeniu o napaść na tle seksualnym. W obliczu sądu zaznaczył, że dwie kobiety (nasza rodaczka przebywała w hotelu ze swoją przyjaciółką) zachowywały się w stosunku do niego w za bardzo poufale. Podczas rozmowy jedna z nich wielokrotnie dotykała jego ramienia i próbowała go przytulić. Relacjonował, że w pewnym momencie stracił równowagę i "wspólnie upadli". W odniesieniu do wysłania zaproszenia na FB mówił, że nie zna się dobrze na mediach społecznościowych i skorzystał z podpowiedzi jaką zasugerował mu portal.

Nasza rodaczka znajdowała się w tym czasie w trudnej sytuacji, bo po kłótni z mężem uciekła z domu

Proces w tej sprawie trwa, a warto również dodać, że Metropolitan Police przekazał tę sprawę do zbadania przez Office for Police Conduct (IOPC). Początkowo Rudvelle Walters został oddelegowany do pracy w ograniczonym zakresie, ale ostatecznie został zawieszony. Obecnie trwa wobec niego postępowanie mające na celu wyjaśnienie czy doszło do jakiegokolwiek złamania zasad postępowania, które go obowiązują.