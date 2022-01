Brytyjski podatnik zapłaci MILION funtów na sprowadzenie do UK śmieci nielegalnie wywiezionych do PL

Nielegalnie wywiezione do Polski śmieci "wrócą" do UK

Brytyjscy podatnicy zapłacą prawie milion funtów za sprowadzenia śmieci wywiezionych w niewyjaśnionych okolicznościach do Polski. Wciąż nie wiadomo kto przetransportował te odpady do naszej ojczyzny i nie podjęto w tej sprawie żadnego śledztwa.

Brytyjskie Environment Agency zleci prywatnej firmie zajęcie się brytyjskimi śmieciami, które trafiły nielegalnie do Polski w latach 2017-2018. Okoliczności wywozu tych odpadów - między innymi tworzyw sztucznych, tekstyliów i aluminium, które trafiały do pięciu różnych lokalizacjach w naszym kraju - pozostają niejasne. Jak czytamy na łamach "The Daily Mail", nie udało się ustalić kto eksportował z UK do PL te śmieci. Nie podjęto w tej sprawie również żadnych działań. W sumie do UK ma zostać sprowadzonych 1500 ton odpadów nielegalnie przerzuconych do Polski przez firmy brytyjskie. Polskie władze zażądały, aby zostały one poddane recyklingowi na terenie UK. W sumie będzie to kosztować brytyjskiego podatnika 983 000 funtów.

Dodajmy, że według raportu przygotowanego przez Greenpeace w zeszłym roku Polska okazałą się trzecim co do wielkości odbiorcą brytyjskich odpadów z tworzyw sztucznych. Nasz kraj przyjmuje w skali roku 38 000 ton śmieci tego typu, co stanowi 7 procent całości eksportu odpadów z UK. Największym odbiorcą była Turcja, która otrzymała 210 tys. ton i Malezja z 65 tys. ton.

W związku z podobnymi praktykami minister środowiska Jo Churchill przedstawia plany zwalczania przestępczości związanej z obrotem odpadami w Wielkiej Brytanii. Jaka jest skala tego problemu? W latach 2018-19 Ministerstwo Środowiska stwierdziło, że przestępstwa związane z odpadami, w tym zrzucanie śmieci, nielegalne składowanie i nielegalny wywóz odpadów za granicę, kosztowały gospodarkę na Wyspie 924 miliony funtów. Tylko w tym okresie lokalne władze miały do ​​czynienia z prawie 1,13 miliona incydentów tego typu. W tym czasie udało się zapobiec nielegalnemu wywozowi 12 690 ton odpadów.

Odbędzie się to... na koszt podatnika brytyjskiego

Obecnie, osobom zajmującym się tym procederem grozi dwuletnia kara więzienia. Rząd ma przyjrzeć się propozycjom wysuniętym przez Environment Agency. Konsultacje w tym zakresie mają dotyczyć nowych środków, w tym umożliwienia kontroli przeszłości firm, które przenoszą lub handlują odpadami, oraz wzmocnionych uprawnień regulacyjnych w celu zwalczania nieuczciwych operatorów.