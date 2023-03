Brytyjski PKB w styczniu 2023 zaliczył odbicie, ale ekonomia UK nadal jest w trudnej sytuacji

W styczniu 2023 gospodarka Wielkiej Brytanii rosła w szybszym tempie, niż pierwotnie oczekiwano. Sytuacja na początku roku na Wyspie zdaje się przeczyć prognozom ekspertów. Zarówno Bank of England, jak i Office for Budget Responsibility wieszczyli początek recesji, ale na razie dane przeczą tym analizom. W jakie sytuacji znajduje się brytyjska ekonomia?

Według oficjalnych danych brytyjskie PKB w styczniu 2023 wzrosło o 0,3%. Jakkolwiek niewielki byłby to wzrost, to i tak przekroczył oczekiwania ekonomistów. Zgodnie przewidywano, że gospodarka Wielkiej Brytanii wejdzie w recesję. Ekonomiści ankietowani przez agencję Reutera przewidywali miesięczny wzrost PKB na poziomie 0,1%. Tak, jak pisaliśmy wyżej, jak wynika z analiz zarówno Bank of England, jak i Office for Budget Responsibility ekonomia UK czeka recesja trwająca aż pięć kwartałów, a zacząć się ma właśnie na początku 2023 roku. Póki co, jak widać, gospodarka brytyjska radzi sobie nieco lepiej, niż oczekiwano, przynajmniej z tak bliskiej (miesięcznej) perspektywy.





Warto również dodać, że styczniowe odbicie następuje po bardzo słabym grudniu 2022, kiedy wręcz można było mówić o przedświątecznym załamaniu. Za noworoczne wzrosty odpowiada głównie sektor usług.

PKB Wielkiej Brytanii poszedł w górę w styczniu 2023

Niemniej, trzeba wyraźnie zaznaczyć, że w perspektywie strat w gospodarce wywołanych przez pandemię, sytuacja Wielkiej Brytanii nie jest najlepsza. UK pozostaje jedynym krajem z grupy G7 zrzeszającej najsilniejsze gospodarki na świecie, który nie wrócił jeszcze do poziomu produkcji sprzed Covid-19. Analitycy ONS zwracają uwagę, że PKB jest obecnie szacowany na 0,2% poniżej poziomu sprzed pandemii.

„Sektor usług wzrósł o 0,5% w styczniu 2023 roku, po spadku o 0,8%, który miał miejsce w grudniu 2022. Przy czym największy udział we wzroście w styczniu miała edukacja, transport i gospodarka magazynowa, działalność związana ze zdrowiem człowieka oraz sztuka, rozrywka i rekreacja, z których wszystkie odbiły się po spadkach w grudniu 2022” - jak czytamy w oficjalnym komunikacie ze strony ONS. Dodajmy także, że produkcja spadła w styczniu o 0,3% po wzroście o 0,3% w grudniu, podczas gdy sektor budowlany spadł w styczniu o 1,7% po spadku, który miał miejsce w ostatnim miesiącu zeszłego roku.

W jakiej sytuacji znajduje się brytyjska gospodarka?

Przypomnijmy także, iż gospodarka brytyjska nie wykazała wzrostu w ostatnim kwartale 2022, co pozwoliło uniknąć recesji w sensie technicznym, powszechnie definiowanej jako dwa następujące po sobie kwartały ujemnego wzrostu, ale w grudniu skurczyła się o 0,5%. Pomimo lepszego niż oczekiwano styczniowego druku, ekonomiści nadal powszechnie uważają, że gospodarkę UK nadal czeka recesja.

Dodajmy, iż wysoka inflacja mocno uderza zarówno w dochody gospodarstw domowych, jak i działalność gospodarczą. W styczniu 2023 wyniosła ona 10,1% i nadal spada, po tym, jak w październiku osiągnęła 41-letnie maksimum na poziomie 11,1%. Niemniej, nadal pozostaje znacznie powyżej celu Banku Anglii ustalonego na poziomie 2%.

Eksperci zwracają jednak uwagę, że czeka nas recesja

Suren Thiru, dyrektor ekonomiczny w Institute of Chartered Accountants w Anglii i Walii, powiedział, że „skromne” odbicie w styczniu sugeruje, że gospodarka wciąż znajduje się na „ścieżce spadkowej”. „Prawdopodobnie będziemy nadal flirtować z recesją przez większą część 2023 roku, ponieważ wysoka inflacja, podwyżki podatków i opóźniony efekt rosnących stóp procentowych zmniejszają siłę nabywczą konsumentów, pomimo wzrostu wynikającego z obniżenia kosztów energii” – powiedział Thiru, cytowany na łamach portalu informacyjnego CNBC.

Minister finansów Jeremy Hunt przedstawi budżet na rok 2023 rządu w zbliżającą się środę. Powszechnie oczekuje się, że ogłosi dalsze środki mające na celu zarządzanie kryzysem kosztów utrzymania w kraju. „Wiosenny budżet może mieć znaczący wpływ na krótkoterminowe perspektywy wzrostu w Wielkiej Brytanii”.

Ekonomia UK jest obecnie szacowana na 0,2% poniżej poziomu sprzed pandemii

„Podczas gdy rozszerzenie wsparcia energetycznego przyniesie pewną ulgę borykającym się z dopięciem swojego budżetu gospodarstwom domowym, agresywne podwyżki podatków groziłyby wyeliminowaniem jakiegokolwiek utrzymującego się pędu z gospodarki” – powiedział Thiru.

