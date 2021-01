Brytyjski Home Office wydało oficjalny komunikat w sprawie Polaka w śpiączce

W sprawie Polaka w śpiączce przebywającego w szpitalu w Plymouth zabrały głos brytyjskie władze. Stanowisko Home Office przekazane przez jego rzecznika pojawiło się w lokalnych, brytyjskich mediach.

Rzecznik brytyjskiego Home Office zabrał głos w sprawie Polaka w śpiączce przebywającego w szpitalu w Plymouth. Cytowany przez lokalne brytyjskie media przede wszystkim wyraził swoje "najgłębsze współczucie" wobec RS oraz jego rodziny. "Określenie tego, co jest w najlepszym interesie danej osoby jest rolą niezależnego brytyjskiego systemu sądownictwa" - zaznaczył wyraźnie. Orzecznictwo w tej sprawie zostało podtrzymane przez "niezależne sądy" w UK i brytyjski rząd nie będzie i nie może w tek kwestii w żaden sposób interweniować.

W orzeczeniu, które ukazało się na łamach "The Plymouth Herald" czytamy, iż w kompetencjach władz Wielkiej Brytanii nie leżą decyzje w zakresie zdrowia dotyczące RS oraz, że rząd nie był i nie jest stroną w postępowaniu sądowym, "które określa co byłoby w najlepszym interesie jednostki".

Jak wygląda sytuacja Polaka w śpiączce przebywającego w szpitalu w Plymouth?

Przypomnijmy, w zeszłym tygodniu głos w tej sprawie zabrało polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. "Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapewnia, że w sprawie obywatela Polski przebywającego w szpitalu w Plymouth w Wielkiej Brytanii, w ramach posiadanych kompetencji i upoważnień, nadal podejmuje wszelkie możliwe działania na poziomie politycznym, prawnym i konsularnym. Minister Spraw Zagranicznych czyni, w rzeczonej sprawie, intensywne starania, aby polskiemu obywatelowi został nadany status dyplomatyczny" - czytamy w przekazanym PAP komunikacie resortu.

"Ambasada RP w Londynie wystąpiła 22 stycznia br. do władz brytyjskich z wnioskiem o akredytację i przyznanie statusu dyplomatycznego. Decyzję w tym zakresie podejmą władze Wielkiej Brytanii. Należy stwierdzić, że decyzja Ministra Spraw Zagranicznych zmienia uwarunkowania prawne w przedmiotowej sytuacji i ułatwi podjęcie kolejnych prób służących sprowadzeniu pacjenta na leczenie w Polsce" - więcej na ten temat przeczytacie w artykule "Oficjalny komunikat MSZ w sprawie Polaka w śpiączce. Co z jego powrotem do Polski?"

Mamy oficjalne stanowisko brytyjskich władz w tej sprawie

Dodajmy również, że w tej sprawie szpital uniwersytecki w Plymouth wydał oficjalne oświadczenie. "We wszystkich takich przypadkach personel medyczny ściśle współpracuje z rodziną pacjenta, aby określić jego prawdopodobne życzenia co do dalszego postępowania. Żona R.S., będąca nią od 17 lat, była pewna, że jej mąż nie chciałby żyć w takim stanie" - czytamy w nim. Czytaj więcej w tym artykule: "Szpital uniwersytecki w Plymouth wydał oświadczenie w sprawie Polaka w śpiączce".

Głos w tej sprawie zabrał także Tomasz Terlikowski. Filozof i teolog, popularny publicysta i działacz katolicki, w mediach społecznościowych zwrócił uwagę, że obecna "histeria" wokół tej sprawy "niewiele ma wspólnego z troską o obronę życia". Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, to czytaj więcej: "Polski rząd chce przekazać paszport dyplomatyczny Polakowi w śpiączce, dzięki czemu mógłby on opuścić UK".