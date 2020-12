Brytyjska szczepionka Oxford/AstraZeneca zatwierdzona przez organy regulacyjne w UK. Co to oznacza w praktyce?

Fot. Getty

Brytyjska szczepionka na koronawirusa, opracowana przez Oxford/AstraZeneca, została ostatecznie zatwierdzona przez brytyjskie organy regulacyjne ds. leków. Oznacza to, że w ciągu kilku najbliższych dni będzie można wprowadzić ją do obiegu, zwiększając tempo szczepień w UK.

Brytyjski organ regulacyjny Medicines and Healthcare products Regulatory Authority (MHRA) zatwierdził szczepionkę Oxford/AstraZeneca do użytku w Wielkiej Brytanii. Kiedy szczepionka będzie podawana mieszkańcom UK?

Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, zatwierdzona szczepionka na koronawirusa potrzebuje tylko normalnego chłodzenia w temperaturze 2-8°C i jest łatwa w transporcie, co oznacza, że dostarczenie jej do gabinetów lekarskich i domów opieki będzie mogło odbyć się dość szybko.

Pierwsze partie szczepionek są już w Wielkiej Brytanii, a kolejne będą produkowane w brytyjskich fabrykach, dzięki czemu rozprowadzanie szczepionki Oxford/AstraZeneca w UK będzie bardzo sprawne i przyspieszy brytyjski program szczepień. Przypomnijmy, że Wielka Brytania zamówiła 100 milionów dawek brytyjskiej szczepionki na koronawirusa, z czego 4 miliony mają być dostępne do rozprowadzenia w ciągu najbliższych kilku dni.

W środę, ogłaszając zatwierdzenie szczepionki Oxford/AstraZeneca, Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w pierwszej kolejności szczepionka będzie udostępniona osobom najbardziej zagrożonym ciężkim przebiegiem COVID-19. Grupy ryzyka pozostają zatem rządowym priorytetem - dopiero po zaszczepieniu osób najbardziej zagrożonych będzie można przystąpić do szczepienia pozostałych mieszkańców UK.

Jak zapewniają brytyjskie władze, decyzja o zatwierdzeniu szczepionki była następstwem „rygorystycznych badań klinicznych i dogłębnej analizy danych przez ekspertów z MHRA, którzy stwierdzili, że szczepionka spełnia surowe standardy bezpieczeństwa, jakości i skuteczności”, zakomunikowało Ministerstwo Zdrowia. Szef Departamentu, Matt Hancock, powiedział w rozmowie ze Sky News, że zatwierdzenie szczepionki Oxford/AstraZeneca otwiera „drogę wyjścia” z pandemii.

It is truly fantastic news - and a triumph for British science - that the @UniofOxford /@AstraZeneca vaccine has been approved for use.



We will now move to vaccinate as many people as quickly as possible. pic.twitter.com/cR4pRdZJlT