Brytyjska sieć M&S zamknie wszystkie swoje sklepy w Boxing Day i da wolne swoim pracownikom

Steve Rowe stojący na czele Marks & Spencer, brytyjskiego giganta branży retail ogłosił, że wszystkie sklepy należące do sieci w dniu 26 grudnia 2021 roku (świąteczny Boxing Day) pozostaną zamknięte, a ich pracownicy będą mieli wolne.

Dodatkowy dzień wolnego w okresie świątecznym ma być formą podziękowania wszystkim pracowników za ich trud i wysiłek w ostatnich miesiącach. Jak podaje brytyjskie portal "The Daily Mirror" około 70 tysięcy pracowników M&S będzie miało wolne w drugi dzień świąt i będzie mogło świętować ten czas ze swoimi bliskimi. Decyzja w tej sprawie będzie dotyczyć wszystkich sklepów należących do M&S w Wielkiej Brytanii, Irlandii, a także jej Centrum Dystrybucji Donington (Donington Distribution Centre) w pobliżu Derby oraz wszystkich centrów wsparcia. W sumie około 500 sklepów z charakterystycznym logiem M&S pozostanie zamkniętych w czasie Boxing Day.

Sklepy sieci M&S będą zamkniętę w Boxing Day

Przypomnijmy, inna sieć handlowa już wcześniej zdecydowała się na podobny ruch. Władze Morrisons również chcą, aby pracownicy cieszyli się wolnym czasem ze swoimi rodzinami w okresie świątecznym. Więcej na ten temat pisaliśmy w poprzednim artykule na ten temat zatytułowanym: "Sieć supermarketów w UK doceniła pracowników za poświęcenie w czasie trwania epidemii. Jak zostaną wynagrodzeni?". Po wszelkie szczegóły na ten temat odsyłamy właśnie do niego.

"W ramach małego podziękowania za ich [pracowników - przyp. red.] niesamowitą ciężką pracę podjęliśmy decyzję o zamknięciu naszych operacji w Boxing Day (...), aby umożliwić naszym kolegom spędzanie czasu z rodziną i bliskimi" - komentował ma łamach "The Daily Mirror" Steve Rowe.

70 000 pracowników dostanie wolne

Dodajmy również, że firma M&S zdecydowała się zamknąć swoje sklepy także w Boxing Day w zeszłym roku. Warto również zaznaczyć, że podjęto także decyzję o wydłużeniu godzin otwarcia w większej liczbie sklepów przed sezonem świątecznym. Oznacza to, że większość oddziałów M&S będzie otwarta od 6 rano do północy od poniedziałku 20 grudnia 2021 do czwartku 23 grudnia 2021. "Wybrana liczba" sklepów będzie otwarta do godziny 20:00 w Wigilię.