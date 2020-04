Brytyjska policja radzi, co zrobić, gdy podczas izolacji dochodzi do przemocy domowej

Nakaz izolacji może być dużym sprawdzianem dla wielu par i rodzin. Nie wszyscy potrafią w takiej sytuacji zachować wzajemny szacunek, szczególnie gdy już wcześniej dochodziło do przejawów przemocy. Warto wiedzieć zatem, gdzie można zgłosić przypadki przemocy domowej.

Dla ofiar przemocy domowej izolacja z agresywnym partnerem (lub partnerką) nie jest bezpieczna, dlatego policja wystosowała specjalny apel, w którym radzi, gdzie należy zgłosić akty agresji.

Niestety, jak pokazują statystyki z całego świata, w czasie obowiązywania regulacji związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa dotyczących izolacji, dochodzi do coraz częstszych przypadków agresji wśród domowników.

Policja postanowiła zwrócić się ze specjalnym apelem do brytyjskich społeczności, szczególnie do ofiar przemocy domowej, aby wiedziały, że nie są same i mogą poprosić o pomoc. North Yorkshire Police udostępniła na swojej stronie internetowej numery telefonów oraz kontakt internetowy do serwisów pomocowych, które są dostępne przez cały czas.

Detektyw Allan Harder napisał: „Chciałbym, aby ktokolwiek, kto jest ofiarą przemocy domowej, był pewien jednej rzeczy – jeśli w czasie okresu izolacji i dystansu, musisz powiadomić North Yorkshire Police, gdyż ktoś chce zrobić ci krzywdę, wybierz numer tel. 999, a przyjedziemy, aby ci pomóc”.

Porada ta nie dotyczy tylko mieszkańców Yorkshire, ale całej Wielkiej Brytanii. Pamiętajmy, że w przypadku zagrożenia możemy zadzwonić pod numer 999, niezależnie w jakim rejonie Wysp mieszkamy. Podajemy także adres strony rządowej, na której znajdziemy niezbędne kontakty>>