Brytyjska minister: Dokument na temat skutków twardego Brexitu powinien być trzymany w sekrecie, aby nie wywołać paniki

Według minister może to doprowadzić do paniki wśród mieszkańców Wysp.

Andrea Leadsom, była przewodnicząca Izby Gmin i obecna minister ds. biznesu, energetyki i strategii przemysłowej powiedziała, że dokument rządowy na temat skutków twardego Brexitu zawierający ostrzeżenia dotyczące niedoborów żywności, lekarstw oraz paliwa, nie powinien zostać upubliczniony ze względu na ryzyko wywołania paniki.

Minister ds. biznesu, energetyki i strategii przemysłowej, Andrea Leadsom zasygnalizowała Borisowi Johnsonowi, aby przeciwstawił się nakazowi parlamentu związanemu z upublicznieniem głównego raportu dotyczącego skutków twardego Brexitu, czyli dokumentów odnoszących się do operacji Yellowhammer. Leadsom twierdzi, że lepiej pozostawić te informacje w tajemnicy, aby uniknąć paniki wśród mieszkańców Wysp.

Na argument o tym, że twardy Brexit może doprowadzić do opóźnień w portach dochodzących nawet do dwóch i pół godziny oraz skrajnego chaosu na pełne trzy miesiące, minister stwierdziła, że gorszą rzeczą w porównaniu z zagrożeniami dotyczącymi twardego Brexitu byłoby to, gdyby została „przejechana przez samochód”.

W programie BBC Breakfast Time Leadsom powiedziała:

- Gorszą rzeczą, która mogłaby mi się przytrafić byłaby ta, gdybym wyszła z tego studia i przejechał mnie samochód. Nie dotyczy to przewidywania, ale jest to coś, co może się zdarzyć, gdy weźmiemy pod uwagę prawdopodobieństwo.

Minister zapewniła także, że rząd stara się, mimo wzięcia pod uwagę wszystkich możliwości, włączając w to twardy Brexit, aby Wielka Brytania miała łagodne wyjście z UE.

Brytyjscy parlamentarzyści domagają się jednak upublicznienia przez rząd dokumentacji dotyczącej operacji Yellowhammer, której celem było poczynienie przygotowań do twardego Brexitu.

