Brytyjska gospodarka spowalnia przez wprowadzone restrykcje

Produkt krajowy brutto (GDP) w Wielkiej Brytanii obniżył się w październiku do 0,4 proc., czyli aż 7,9 proc. poniżej poziomu sprzed pandemii, co jest efektem wprowadzonego przed dwoma miesiącami trzystopniowego systemu alertowego.

Dane brytyjskiego urzędu statystycznego (ONS) pokazują spowolnienie wzrostu gospodarczego o 0,4 proc. w październiku, co było związane z wprowadzeniem restrykcji związanych z trzystopniowym systemem alertowym.

Gospodarka UK nie może wyjść z kryzysu

Jonathan Athow z ONS powiedział:

- Brytyjska gospodarka od sześciu miesięcy rośnie, jednak nadal pozostaje na poziomie około 8 proc. poniżej piku sprzed pandemii. Produkcja w sektorze usług wzrosła, przemysł samochodowy nadal się odbudowuje, a sprzedaż ponownie się umacnia. Niestety ponowne wprowadzenie pewnych restrykcji uderzyło we wzrost niektórych sektorów, co poskutkowało dużymi spadkami w branży gastronomiczno-hotelarskiej, a to z kolei sprawiło, że wzrost gospodarczy był bardzo skromny.

Brytyjska gospodarka odnotowała w październiku wzrost na poziomie 23,4 proc. w porównaniu do najbardziej kryzysowego momentu w czasie wiosennego lockdownu, jednak wzrost ten był najmniejszy od sześciu miesięcy.

Proces naprawczy będzie długi

Produkt krajowy brutto (GDP) nadal nie odrobił strat poniesionych w czasie pierwszego i drugiego kwartału 2020 roku. Tony Danker z Confederation of British Industry powiedział, że pandemia zostawiła „głębokie blizny na gospodarce”, a proces wzrostu będzie długi, jednak „kierunek jest pozytywny i powinniśmy robić wszystko, co w naszej mocy, aby przyspieszyć tę podróż”.