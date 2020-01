Brytyjska gospodarka słabnie - co to oznacza dla Polaków w UK?

Co to oznacza dla Polaków mieszkających na Wyspach?

Jak czytamy na łamach "Business Insider" ekonomia na Wyspach ma się coraz gorzej. Indeks PMI dla przemysłu w Wielkiej Brytanii spadł w listopadzie do 48,3 pkt. z poziomu 49,6 pkt. w październiku. Co to oznacza dla Polaków w UK?

W obliczu panującej sytuacji spodziewano się spadków, ale nie aż takich. Analitycy z agencji Bloomberga są przekonani, że brytyjska gospodarka znajduje się w najgorszej sytuacji od lipca 2016, a więc od czasu, gdy Brytyjczycy w referendum podjęli decyzję o opuszczeniu struktur unijnych.

W listopadzie doszło do spadku wskaźnika PMI dla rynku usług i mamy do czynienia z drugim takim przypadkiem w przeciągu ostatnich trzech miesięcy. W przemyśle zamówienie spadają w największym tempie od lipca 2016. Jak czytamy na łamach "Business Insider" to jeydnie "wstępne szacunki", ale "według Bloomberga odczyty te pokazują, iż gospodarka Wielkiej Brytanii radzi sobie najgorzej od lipca 2016 roku."

Co jest powodem postępującej zapaści ekonomii na Wyspach? Przede wszystkim dalsza niepewność związana z Brexitem, która w połączeniu z politycznym chaosem i kolejnymi przedwczesnymi wyborami mocno uderzają w lokalną walutę. Dodajmy, że w obliczu danych o zmianach PMI funt spadał o 0,3 proc. do 1,2 w stosunku do dolara.

Co to wszystko oznacza dla Polaków mieszkających w UK i dla naszych rodaków z Polski, którzy szykują się na emigrację? Ci drudzy bardzo poważnie będą zastanawiać się nad wyborem Wielkiej Brytanii, jako docelowego kraju wyjazdu. Coraz więcej naszych rodaków woli jechać do Niemiec, nawet pomimo bariery językowej. Za naszą zachodnią granicą można zarobić znacznie więcej, a lokalna gospodarka jest zdecydowanie mocniejsza.

A co z Polakami już przebywającymi w UK? Z szacunków GUS wynika, że liczba polskich imigrantów mieszkających na Wyspach zmniejszyła się o 100 000 w ciągu roku z 2017 do 2018. Zgodnie z danymi GUS coraz więcej Polaków skuszonych zachwalaną przez rząd sytuacją na rodzimym rynku pracy wraca do kraju z emigracji lub... udaje się do Niemiec. Albo do Holandii lub do Irlandii.

Oprócz tego słabość gospodarki UK z pewnością w jakiś sposób przełoży się na sytuację na rynku pracy na Wyspie, dostępne oferty pracy, wysokość wynagrodzeń i inne czynniki.