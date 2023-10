Kryzys w UK Brytyjska gospodarka odnotowała wzrost

Według najnowszych danych Office for National Statistics w sierpniu brytyjska gospodarka odnotowała wzrost. Nastąpiło to po silnym spadku w lipcu, kiedy to kraj opanowała fala strajków.

W sierpniu brytyjska gospodarka odnotowała wzrost o 0,2 proc., zgodnie z prognozami. Ze zaktualizowanych danych wynika jednak, że poprzedni miesiąc – lipiec wypadł gorzej, niż pierwotnie sądzono.

Brytyjska gospodarka wychodzi z kryzysu?

Z ostatnich danych wynika, że brytyjska gospodarka nadal nie jest stabilna. Mimo tego, ONS stwierdziło, że „ogólnie” w ciągu ostatnich trzech miesięcy odnotowano „skromny” jej wzrost.

Darren Morgan, dyrektor ds. statystyk gospodarczych w ONS, powiedział, że gospodarkę w dłuższej perspektywie wzmocniła produkcja i sprzedaż samochodów, oraz budownictwo. W sierpniu jednak to sektor usług był głównym czynnikiem napędzającym.

Według Morgana 0,2-procentowy wzrost gospodarczy był spowodowany stosunkowo spokojnym miesiącem w porównaniu z poprzednim okresem.

– W porównaniu z poprzednimi miesiącami, w których istniało wiele istotnych czynników wpływających na gospodarkę. Zarówno pod względem wspierania, jak i ograniczania wzrostu, takich jak dodatkowe święto państwowe z okazji koronacji króla, duża liczba dni roboczych straconych z powodu akcji protestacyjnych i ekstremalnych warunków pogodowych – słońca i deszczu – pod tym względem sierpień był stosunkowo spokojny – dodał Morgan.

Co zasiliło gospodarkę?

Morgan zauważył, że do sierpniowego wzrostu gospodarczego przyczynił się w dużej mierze sektor edukacji, a także programiści i inżynieria komputerowa. Zaznaczył też, że – mimo iż w sierpniu szkoły mają wakacje – wkład sektora edukacyjnego w gospodarkę mierzy się w ciągu całego roku.

Z kolei takie sektory jak sztuka, rozrywka i rekreacja w sierpniu radziły sobie słabo. Działalność sportowa i rozrywkowa także spadły o ponad 10 proc.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk – będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Wyjazd na wybory do Polski. Czego obawia się Polonia w UK?

Przed wyborami do Sejmu i Senatu Polonia w UK jest zmotywowana. Ale i pełna obaw

MFW obniżył rating UK. Gospodarka zanotuje najsłabszy wzrost w grupie G7?