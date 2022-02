Brytyjska firma zafundowała pracownikom wakacje all-inclusive na Teneryfie w ramach podziękowań za pracę w czasie pandemii

Zafundowanie wyjazdu na Teneryfę swoim 55 pracownikom będzie kosztowało firmę rekrutacyjną z Walii aż 100 000 funtów. Jednak według niej warto podziękować im w ten sposób za pracę w czasie pandemii.

Pracownicy firmy rekrutacyjnej w Cardiff zostaną zabrani na wakacje all-inclusive na Teneryfę w kwietniu tego roku, w ramach podziękowań. Zaproszenie obejmuje 55 pracowników, w tym także tych, którzy niedawno dołączyli do zespołu.

Firma funduje pracownikom wakacje na Teneryfie

Czterodniowy odpoczynek 55 pracowników na Teneryfie ma kosztować firmę 100 000 funtów. Wakacje mają być podziękowaniem za pracę w czasie pandemii, pracę, dzięki której firma nadal dobrze prosperuje i nie upadła, jak wiele innych.

Jedna noc w hotelu H10 Costa Adeje Palace kosztuje 140 funtów. Jak powiedział szef firmy, tłumacząc decyzję o wakacjach:

- Rok 2020 był naprawdę trudnym okresem dla całej naszej branży – przeszliśmy od zawieszonego rynku pracy do pracy na najwyższych obrotach. Nasi pracownicy zmieniali nieustannie tryb pracy, na zdalną i na hybrydową… więc chcieliśmy po prostu objąć wszystkich ramionami i podziękować za ostatnie dwa lata. To opieka nad pracownikami i chcemy, aby wszyscy czuli się docenieni za ciężką pracę, jaką wykonali w ciągu ostatnich dwóch lat.

Zadowoleni pracownicy

Jedna z kobiet zatrudniona w firmie mówi:

- Po tym, co można tylko opisać jako pełen wydarzeń rok, w którym wszyscy w Yolk pracowali ciężej niż kiedykolwiek, z przyjemnością mogę powiedzieć, że jedziemy na nasze wspólne wakacje. Rekrutacja dobrze znana jest z tego, że jest trudną i konkurencyjną branżą, więc mogę tylko podziękować firmie za stworzenie zachęty, która jest naprawdę pełna i sprawia, że wszyscy wygrywają. Nie sądzę, aby ktokolwiek wierzył, że zamiast iść do biura, odlecimy samolotem z 50 rekruterami. Dziękuję wszystkim moim niesamowitym kolegom, którzy przyczynili się do tego jako kolektyw, oraz właścicielom za postawienie swoich ludzi na pierwszym miejscu – nie mogę się doczekać, kiedy wypiję z wami drinka przy basenie, aby to uczcić.