Brytyjska emerytura po okresie przejściowym. Sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Fot. Getty

Pobierasz brytyjską emeryturę lub planujesz o nią aplikować, ale obawiasz się, że od 1 stycznia 2021 roku przestaniesz być do niej uprawniony? Czy będzie możliwe pobieranie state pansion, jeśli mieszka się w Polsce? Zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

W związku ze zbliżającym się zakończeniem okresu przejściowego wielu naszych Czytelników zastanawia się nad tym, jakie zasady będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 w kwestii brytyjskich emerytur dla obywateli UE. Ponieważ negocjacje między UK i UE wciąż nie dobiegły końca, wiele spraw pozostaje otwartych. Są jednak pytania, na które odpowiedź już znamy.

Brytyjska emerytura po okresie przejściowym

Czy po okresie przejściowym przestanę otrzymywać brytyjską emeryturę?

Odpowiedź na to pytanie brzmi: nie. Jak czytamy na brytyjskich stronach rządowych, osoby, które już otrzymują state pension zachowają uprawnienie do brytyjskiej emerytury. Prawo do ubiegania się o brytyjską emeryturę będą wciąż miały wszystkie osoby legalnie pracujące w UK, a więc osoby posiadające settled/pre-settled status, a także osoby, które po okresie przejściowym otrzymają wizę w ramach nowego punktowego systemu imigracyjnego.

Czy po okresie przejściowym przestanę otrzymywać emeryturę z UK, jeśli mieszkam w Polsce?

Prawa do pobierania emerytury nie stracą też osoby, które wypracowały sobie state pension w UK, ale obecnie mieszkają w Polsce. Jednak jak wyjaśnia komunikat na polskiej stronie rządowej, jeszcze nie ustalono, jak w praktyce ma wyglądać transfer brytyjskiej emerytury do Polski od 1 stycznia 2021:

„Sytuacja emerytów/rencistów z UK ulegnie zmianie, w zależności od treści umów zawartych przez UK po obowiązującym okresie przejściowym. Wówczas osoby pobierające brytyjską emeryturę lub rentę będą mogły zostać objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce pod warunkiem, że emerytura/renta z UK będzie transferowana do Polski za pośrednictwem banku działającego na terytorium Polski. Bank stanie się płatnikiem składki na ubezpieczenie zdrowotne, tj. zgłosi emeryta/rencistę do ubezpieczenia zdrowotnego i będzie pobierał składkę comiesięczną składkę z kwoty emerytury lub renty. Jeżeli pomimo braku podstaw do korzystania z brytyjskiego ubezpieczenia zdrowotnego korzystaliśmy z tego ubezpieczenia (np. posługiwaliśmy się kartą EHIC), może się okazać, że ostatecznie będziemy zobowiązani pokryć koszty leczenia we własnym zakresie”.