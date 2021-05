Brytyjska dieta „wpędza nas do grobu”? Eksperci alarmują, że podstawowe brytyjskie menu nie jest korzystne dla naszego zdrowia

Co na ten temat mówią naukowcy?

Biały chleb tostowy, masło, dżem, sok owocowy czy krem czekoladowy do smarowania pieczywa - kto z nas nie ma tych produktów w kuchennej szafce, „niech pierwszy rzuci kamieniem”! I chyba nie trzeba tęgich głów, żeby stwierdzić, że te podstawowe składniki brytyjskiego śniadania przygotowanego w warunkach domowych, nie są zbyt korzystne dla naszego zdrowia. O ile nie w ogóle nie są dla nas... zabójcze.

Badanie dotyczące nawyków żywieniowych Brytyjczyków i wpływu tychże na ich zdrowie, przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Naukowcy przeanalizowali dane od 116 806 osób, które zapisywały to, co jadły, przez kilka dni na przestrzeni ok. 4,9 roku. W tym czasie wśród badanych aż 4 245 osób zaczęło mieć problemy z układem krążenia, a część z nich przeszła zawał serca albo udar. Wśród badanych, którzy zaczęli chorować, zmarło aż 838 osób. Rezultaty badania opublikowanego na łamach czasopisma medycznego „BMC Medicine” wyraźnie pokazały, że najgorszymi winowajcami są w naszej diecie słodzone napoje, cukier stołowy, biały chleb, czekolada oraz masło.

Zbyt dużo cukru i tłuszczu w diecie

Z dzienników żywieniowych, które na przestrzeni blisko 5 lat prowadziły osoby badane wynika, że spożywały one zbyt dużo produktów słodkich i tłustych. A to właśnie zbyt duża ilość węglowodanów prostych i tłuszczów nasyconych sprzyja rozwojowi chorób serca i przedwczesnej śmierci. „Nasze badanie pomaga zidentyfikować określone potrawy i napoje, które są powszechnie spożywane w Wielkiej Brytanii i które mogą zwiększać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych oraz śmiertelności. Choroby układu sercowo-naczyniowego są jedną z głównych przyczyn zgonów i niepełnosprawności w Wielkiej Brytanii, a przyczyna tego stanu rzeczy leży przede wszystkim w złej diecie. Nasze badania pokazują, że spożywanie mniejszej ilości czekolady, słodyczy, masła, chleba o niskiej zawartości błonnika, napojów słodzonych cukrem, soków owocowych, cukru stołowego i przetworów może wiązać się z mniejszym ryzykiem chorób układu krążenia lub śmierci w średnim wieku. Jest to zgodne z wcześniejszymi badaniami, które sugerowały, że spożywanie żywności zawierającej mniej cukru i mniej kalorii może wiązać się z niższym ryzykiem rozwoju chorób układu krążenia” - czytamy w podsumowaniu badania dokonanym przez dr Carmen Piernas.