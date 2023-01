Brytyjska Baba Vanga wróżąca ze szparagów przepowiedziała przyszłość na 2023 rok. Ile z jej prognoz sprawdzi się tym razem?

Co sądzicie o prognozach Jemimy Packington - jedynej na świecie Asparamancerki?

Co czeka nas w 2023 roku?

Brytyjska „Baba Vanga”, czyli najbardziej znana na Wyspach wróżka przewidująca przyszłość na podstawie układu rozrzuconych szparagów, podała właśnie swoje prognozy na 2023 rok. Ile z nich sprawdzi się w tym roku?

Wróżenie ze szparagów się sprawdza?

Jemima Packington od dawna cieszy się renomą najbardziej ekscentrycznej, ale i najbardziej wiarygodnej wróżki w Wielkiej Brytanii. Miłośnicy wróżb i przewidywania przyszłości mówią o niej, że jest brytyjską Babą Vangą, ponieważ Packington trafnie przewidziała Brexit, a każdego roku sprawdza się od 75 do 90 proc. jej przepowiedni. Asparamancer, bo tak powszechnie nazywana jest Brytyjka, przewiduje przyszłość z wykorzystaniem szparagów. Kobieta opracowała unikatową metodę polegającą na wyrzucaniu w powietrze wiązek szparagów i obserwowaniu, jak chaotycznie spadają one na ziemię. To właśnie układ, jaki tworzą szparagi po dotknięciu ziemi, pozwala Packington spojrzeć w przyszłość.





Te prognozy sprawdziły się w przeszłości

Wiele prognoz Brytyjki sprawdziło się w przeszłości – dość powiedzieć, że trafnie przewidziała ona Brexit, wzrost brytyjskiej gospodarki w 2017 r. zaraz po opuszczeniu Unii Europejskiej (co też się stało, ponieważ PKB urósł o 1,5 proc.), w pewnym sense odejście Donalda Trumpa z Białego Domu (z taką różnicą, że według jej prognoz Trump miał zostać wybrany na drugą kadencję i następnie złożony z urzędu na skutek procedury impeachmentu), odsunięcie Theresy May od rządzenia w 2019 roku, rozwód angielskiego piłkarza Jamiego Redknappa, wygraną Anglii w Mistrzostwach Świata w krykiecie mężczyzn, powrót „Big Brothera” na ekrany telewizorów oraz ustąpienie księcia Harry'ego i Meghan Markle ze stanowisk starszych członków rodziny królewskiej. Z kolei w ostatnim roku kilka prognoz Brytyjki sprawdziło się połowicznie – na przykład Chorwacja nie odniosła zwycięstwa w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej w Katarze, ale zajęła w turnieju trzecie miejsce, a Boris Johnson pozostał na stanowisku premiera UK, ale tylko do września.

Jemima Packington rozrzuciła już swoje szparagi i ujawniła, co czeka nas w 2023 roku. Oto najciekawsze prognozy na ten rok:

Rząd torysów utrzyma się u władzy, ale będzie pod coraz większą presją, by opanować recesję. Dalsza dewaluacja funta będzie nie do zaakceptowania.

Z uwagi na niedobory żywności, ludzie będą mniej jej marnować na co dzień. Rząd może rozważyć racjonowanie niektórych produktów spożywczych.

Ludzie będą wracać do uprawiania własnej żywności. W tym celu przekopią swoje ogrody, a posiadanie ogródka działkowego stanie się jeszcze bardziej popularne.

Wśród bezrobotnych wzrośnie liczba osób wcześniej zatrudnionych w rolnictwie.

Tej zimy związkowcy będą okazywali swoje niezadowolenie, wystawiając na próbę cierpliwość i sympatię opinii publicznej. Dojdzie do tarć pomiędzy tymi, którzy posiadają i tymi, którzy nie posiadają wystarczających środków do życia.

W szeroko pojętej rodzinie królewskiej będą się rodzić kolejne dzieci.

Koronacja króla Karola III będzie radosną okazją dla wszystkich Wyspiarzy. Wydarzenie będzie stanowiło jasny punkt w mrocznym czasie.

Dojdzie do zawirowań na Dalekim Wschodzie w wyniku dalszego mutowania koronawirusa. Uwidocznią się dalsze napięcia pomiędzy krajami.

Niektóre osoby zostaną pozbawione tytułów królewskich.

Księżniczka Anna (Princess Royal) będzie miała problemy ze zdrowiem. Opinia publiczna dowie się, jak jest pracowita i oddana rodzinie królewskiej.

Na pierwszym planie ponownie pojawią się obawy związane ze zmianami klimatycznymi.

Nastąpią nieoczekiwane zgony wśród osobistości show biznesu. Nie wszystkie one będą związane z wiekiem.

Kilku osobistościom politycznym – ale nie posłom, postawione zostaną zarzuty –korupcyjne.

Więcej gwiazd Hollywood ujawni się jako osoby homoseksualne. Opinia publiczna będzie zszokowana tymi rewelacjami.

Reformy edukacyjne znów pojawią się na pierwszym planie, zwłaszcza w przypadku studentów uniwersytetów, którzy nie otrzymują należnego im wsparcia.

Wielka Brytania nie wróci do UE.

Żeńska reprezentacja Anglii w piłce nożnej (Lwice) przywiezie Puchar Świata z turnieju w nowej Zelandii.

Trener żeńskiej reprezentacji - Sarina Wiegman, otrzyma honorowy tytuł Damy.

Selekcjoner reprezentacji Anglii w piłce nożnej Gareth Southgate otrzyma nagrodę z okazji Nowego Roku Jego Królewskiej Mości.

Klub Chelsea FC będzie rósł w siłę.

Prognozy na 2023 rok – ile z nich się sprawdzi?

Nie trudno jest zauważyć, że wiele prognoz przedstawionych przez Jemimę Packington na ten rok jest bardzo ogólnych, a zatem wiele może się sprawdzić. Kilka zdaje się też być logiczną konsekwencją obecnych wydarzeń, w tym kryzysu kosztów życia. Koronacja króla Karola III raczej będzie radosnym wydarzeniem dla Brytyjczyków, a księżniczka Anna może podupaść na zdrowiu ze względu na swój wiek i fakt, że kilka miesięcy temu straciła ukochaną matkę. Z kolei Lwice mają ogromną szansę na to, żeby w lipcu unieść w górę puchar świata. Natomiast to, że Wielka Brytania nie powróci na łono Unii Europejskiej, jest prostą konsekwencją traktatów i zasad przyjmowania do Wspólnoty nowych członków.

