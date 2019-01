Brytyjska armia powołuje rezerwistów, aby pomogli w przygotowaniach do twardego Brexitu

WAŻNE: Rząd opublikował ustalenia związane z prawami imigrantów z UE na Wyspach w przypadku twardego Brexitu Zgodnie z opublikowanymi przez brytyjski rząd ustaleniami dotyczącymi imigrantów z UE, jedynie obywatele pochodzący z krajów wchodzących w skład europejskiego obszaru gospodarczego (EEA) mieszkający w...

List Theresy May do Brytyjczyków - premier UK prosi o wsparcie i mówi o przyszłości po Brexicie Premier Theresa May tuż przed rozpoczęciem nadzwyczajnego szczytu unijnego wystosowała do Brytyjczyków list, w którym prosi o ich poparcie dla jej projektu porozumienia ws Brexitu i opisuje co zmieni się...

„Brexit bill” przegłosowany bez poprawek! Zbyt mało posłów ujęło się za Polakami Głosowanie po trzecim czytaniu ustawy „Brexit bill” nie przyniosło żadnych zaskakujących rezultatów. Ustawa, która daje rządowi zielone światło w zakresie uruchomienia art. 50 Traktatu Lizbońskiego i rozpoczęcia...

Polscy pracownicy obawiają się o swoją przyszłość w UK po Brexicie Trzy miliony pracowników z Unii Europejskiej, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii, po czwartkowym referendum w sprawie Brexitu czuje się bardzo niepewnie, informuje „Daily Mail”. Ci z nas, którzy mieszkają...

Jak wytłumaczyć dziecku czym jest Brexit? ZOBACZ jak poradzili sobie z tym zadaniem politycy w UK Jak wytłumaczyć dziecku czym jest Brexit? Kwestia nad którą głowią się politycy w Brukseli i w Londynie, którą zajmuje się pół Europy pojawiła się podczas koferencji prasowej Partii Pracy w Liverpoolu.

Oto, co Theresa May zaoferuje dzisiaj imigrantom z UE! Jak podaje "The Guardian", Theresa May przedstawi dzisiaj ofertę, którą mają zostać objęci imigranci z UE po Brexicie. Zgodnie z nią otrzymają oni te same prawa, co obywatele brytyjscy oprócz prawa do...

WAŻNE oświadczenie ministra spraw wewnętrznych: Imigranci z UE będą mogli zostać w UK nawet jeśli nie dojdzie do umowy ws. Brexitu Sajid Javid w czasie swojego wystąpienia w drugim dniu debaty w brytyjskim parlamencie powiedział, że jego priorytetowym zadaniem jest zabezpieczenie praw 3 milionom obywateli z krajów Unii mieszkającym i...

Partia DUP poprze Theresę May, jeśli umowa o wyjściu z Unii zostanie odrzucona! Koalicyjna partia DUP zdecydowała, że jeśli umowa o wyjściu z Unii zostanie odrzucona we wtorkowym głosowaniu, to poprze Theresę May w głosowaniu nad wotum nieufności.

Imigrantka z UE: „Będę musiała zapłacić 65 funtów, aby mieć zagwarantowane prawo pobytu we własnym domu” Obywatele UE mieszkający w Oxfordshire skrytykowali brytyjski rząd za to, że każe im płacić 65 funtów za składanie wniosków o status osoby osiedlonej, który pozwoli im zostać w Wielkiej Brytanii po Brexicie.