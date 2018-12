Brytyjska apteka internetowa obniżyła cenę pigułki „dzień po” do £4,99. Krytycy zarzucają aptece nieodpowiedzialność

Fot. Shutterstock

Brytyjska apteka internetowa Chemist 4 U obniżyła cenę pigułki „dzień po” o połowę i ustanowiła ją w okresie okołoświątecznym na poziomie £4,99. Na reakcję Brytyjczyków nie trzeba było długo czekać – zwolennicy łatwiejszego dostępu do antykoncepcji pochwalili ten ruch i skrytykowali największe sieci aptek za utrzymywanie wysokich cen antykoncepcji awaryjnej, natomiast środowiska chrześcijańskie i antyaborcyjne skrytykowały aptekę za zachęcanie mieszkańców Wysp do jeszcze większej swobody seksualnej.

£4,99 za lek generyczny, który ma zapobiec powstaniu ciąży po stosunku bez zabezpieczenia, to cena rzeczywiście w Wielkiej Brytanii niespotykana. Największe sieci aptek na Wyspach sprzedają pigułki „dzień po” w cenie kilkukrotnie wyższej – Superdrug za £13,49, a Boots za £15,99 (po styczniowej obniżce z £26,75). Apteka Chemist 4 U do tej pory oferowała kobietom antykoncepcję awaryjną w cenie ok. £10, ale teraz, z uwagi na nadchodzący okres świąteczny, zdecydowała się ją obniżyć o połowę.

Przypomnijmy, że mieszkanki Wysp mogą otrzymać pigułkę „dzień po” za darmo, od swojego lekarza pierwszego kontaktu (General Practicioner, GP), ale muszą się do niego zgłosić do 72 godzin od czasu odbycia niezabezpieczonego stosunku. Poza tym, aby dostać tabletkę zapobiegającą zajściu w ciążę, kobieta musi odpowiedzieć lekarzowi na szereg pytań dotyczących jej zdrowia.

Obniżenie przez aptekę internetową ceny pigułki „dzień po” wywołało lawinę komentarzy. Zwolennicy wszelkich form antykoncepcji pochwalili ten ruch, twierdząc, że kobiety muszą mieć swobodny dostęp do tanich środków zapobiegających ciąży. Jednocześnie potępili oni duże sieci aptek za utrzymywanie wysokich cen środków antykoncepcyjnych. Z kolei przeciwnicy antykoncepcji i aborcji skrytykowali aptekę za zachęcanie Brytyjczyków do większej swobody seksualnej i za sprzyjanie stosunkom bez zabezpieczeń. „To jest nieodpowiedzialne ogłoszenie, które daje zielone światło rozwiązłości seksualnej w okresie świątecznym. Uprawianie seksu bez zabezpieczenia poza stałym związkiem ma konsekwencje fizyczne i psychiczne, które nie ograniczają się tylko do niechcianej ciąży” - czytamy w oświadczeniu wydanym przez Christian Medical Fellowship.

