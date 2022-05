Brytyjscy sędziowie będą mogli surowiej karać pedofilów działających w internecie

To złe wiadomości dla pedofili

W UK wchodzą w życie nowe wytyczne dla sędziów, dzięki którym możliwe będzie skuteczniejsze i surowsze karanie pedofilów, którzy grasują w sieci.

Zgodnie z wytycznymi Sentencing Council, które w życie wejdą z końcem tego miesiąca, zmiany dotkną orzekania w sprawach dotyczących „zamierzonej krzywdy seksualnej”. W sytuacji, gdy nie dojdzie do żadnej aktywności seksualnej, nadal będzie możliwe surowsze ukaranie sprawcy. Chodzi tu o sytuacje, w których pedofile w sieci podszywają się pod dzieci lub korzystają z jakichś innych sposób i kontaktują się z innymi dziećmi. Ich podstawową linią obrony jest fakt, że w wyniku takiego postępowania w zasadzie nie skrzywdzili żadnego dziecko. Często po prostu zostało to im uniemożliwione przez działające w internecie komórki policyjne lub samozwańczych "łowców pedofili".

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi ów "brak ofiary" stanowi przesłankę pozwalającą na skrócenie wyroku. Teraz, ma się to zmienić.

Sędzia Rosa Dean, członkini Sentencing Council, powiedziała, że ​​nowe wytyczne zapewnią sądom w UK większą jasność w tej kwestii. "Sędziowie i sędziowie pokoju będą nakładać wyroki, które odzwierciedlają zamierzoną krzywdę dziecka, nawet jeśli dana czynność seksualna ostatecznie nie miała miejsca. To zapewni lepszą ochronę dzieci przed osobami planującymi wyrządzić im krzywdę" - komentowała cytowana przez "Guardiana".

Nowe wytyczne obejmują przestępstwa na tle seksualnym wobec dzieci, nawet jeśli nie odbywa się żadna aktywność seksualna lub nie ma dzieci-ofiary. W przypadku planowania zgwałcenia dziecka poniżej 12. roku życia, maksymalny wymiar kary to dożywocie.

Obejmą one również spowodowanie lub podżeganie dziecka do wykorzystywania seksualnego, nawet jeśli takie działanie nie ma miejsca lub nie ma dziecka-ofiary, z maksymalną karą pozbawienia wolności do 14 lat.

Dodajmy również, iż od 1 lipca wydane zostaną odrębne wytyczne dotyczące skazywania przestępców za komunikację z zabarwieniem seksualnym z dzieckiem, a sprawcom grozi do dwóch lat więzienia.