Zatrudniono jedynie 112 z 50 000 kandydatów do pracy sezonowej. Skąd tak ostra selekcja, skoro wciąż brakuje rąk do pracy?

Fot. Getty

Brytyjskie media ujawniły szokujące dane na temat rekrutacji do pracy przy tegorocznych żniwach w UK. Pomimo ogromnego niedoboru pracowników rolnych, spowodowanego drastycznym spadkiem sezonowej siły roboczej z Europy Wschodniej, brytyjscy rolnicy jak dotąd przyjęli do pracy jedynie 112 z 50 000 kandydatów, którzy zgłosili się do zbierania warzyw i owoców w tym roku… Zobacz, jak przebiegała rekrutacja i dlaczego tak nikły odsetek aplikacji został rozpatrzony pozytywnie.

Jak podaje „The Telegraph”, już około 50 000 osób z całej Wielkiej Brytanii odpowiedziało na rządowy apel o pomoc w tegorocznych zbiorach owoców i warzyw. Niestety, brytyjscy rolnicy zatrudnili z tego tylko 112 osób. Dlaczego tak się stało?

Instytucja Alliance of Ethical Labour otrzymała do tej pory już 50 000 aplikacji o pracę, wyrażających zainteresowanie pomocą w zbieraniu plonów podczas lockdownu. Wzmożona liczba zgłoszeń pojawiła się po apelu rządu UK i zainicjowaniu akcji „Pick for Britain”, której celem jest przekonanie członków brytyjskiego społeczeństwa o konieczności pomocy przy tegorocznych żniwach. Apel rządu pojawił się pomimo tego, że wcześniej rozganizowano loty czarterowe, by sprowadzić pracowników sezonowych Rumunii - gdyż rąk do pracy na roli wciąż jest za mało.

Według szacunków Country Land and Business Association (CLA) w tym roku może zabraknąć w UK około 80 000 pracowników sezonowych. Zwykle przyjeżdżają oni do pracy przy zbiorach z Europy Wschodniej, jednak z powodu trwającej epidemii i związanych z nią ograniczeń dla podróżujących, nastąpił drastyczny spadek zainteresowania pracą sezonową wśród obcokrajowców.

Jak donosi „The Telegraph”, spośród 50 000 aplikacji, które wpłynęły po rządowym apelu, tylko 6 000 kandydatów przeszło do etapu rozmowy kwalifikacyjnej, odbywającej się za pośrednictwem wideo. Następnie około 1000 osób usłyszało ofertę pracy, a z tego około 900 osób ODRZUCIŁO tę ofertę, a zaledwie 112 ofertę przyjęło.

Powody, dla których spora część mieszkańców UK ostatecznie nie została zatrudniona odnotowano następujące: