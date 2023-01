Brytyjscy pracownicy Amazona przystąpili do pierwszego w historii strajku — walczą o wyższe zarobki i lepsze warunki pracy

Pracownicy magazynu brytyjskiego oddziału Amazona w mieście Coventry rozpoczęły akcję protestacyjną. To pierwsze takie wydarzenie w historii. Jak przekazał związek zawodowy GMB, od pracy odeszło około 300 pracowników. Jak skończy się ich walka z internetowym gigantem?

Bezpośrednio decyzją o strajku była propozycja podniesienia zarobków zaoferowana przez Amazon UK o 5% do poziomu 10,50 GBP za godzinę pracy. Ze strony związkowców podwyżką o zaledwie 50 pensów została uznana za „absurdalną". Miało to miejsce w sierpniu 2022 roku. Rzecznik Amazona powiedział, że jest „dumny” z„konkurencyjnych” stawek płac oferowanych przez światowego giganta e-commerce. Powiedział, że początkowa płaca dla pracowników wynosiła 11,45 GBP za godzinę pracy w Londynie i w rejonie South East oraz 10,50 GBP za godzinę w pozostałej części Wielkiej Brytanii. Dodatkowo zaznaczył, iż od 2018 roku Amazon podniósł minimalne wynagrodzenie aż o 29%.







Pracownicy, którzy zdecydowali się na podjęcie akcji protestacyjnej, uważają, że uczciwym wynagrodzeniem za wykonywaną przez nich pracę będzie równe 15 funtów za godzinę.

Rozpoczął się strajk pracowników Amazona w UK

Strajk w tej sprawie rozpoczął się w dniu wczorajszym, w środę 15 stycznia 2023 roku. Jak komentuje Amanda Gearing na łamach serwisu informacyjnego BBC od pracy odeszło około 300 pracowników z 1500 zatrudnionych w magazynie. Działaczka GMB nie ma złudzeń, że ta akcje będzie miała „ogromny wpływ” na funkcjonowanie tej placówki Amazona. Czy jednak przełoży się na szerszą falę strajków? "Wiemy, że w innych ośrodkach są pracownicy, którzy czują się dokładnie tak samo" – mówiła Gearing.

... ale pieniądze to nie wszystko! Pracownicy magazynowi Amazona narzekają na warunki, w jakich muszą pracować. W rozmowie z BBC Darren Westwood i Garfield Hilton opisywali, jak wygląda ich codzienność. Pracownicy Amazona są stale monitorowani i strofowani za „czas bezczynności” trwający zaledwie kilka minut. Ich zdaniem roboty w magazynie „są traktowane lepiej niż my”. Nawet zwykła wizyta w toalecie służąca załatwieniu swoich potrzeb fizjologicznych może prowadzić do niewygodnych pytań ze strony menedżerów.

O co walczą pracownicy magazynu w Coventry?

„Problem z przerwaniem wykonywania pracy polega na tym, że chcą wiedzieć, dlaczego, z jakiego powodu to robimy” – powiedział Hilton w rozmowie z BBC. „Jeśli ten czas przekracza kilka minut, mogą to zobaczyć w systemie.Będą cię wtedy pytać o to, co w tym czasie robiłeś”. Jak tłumaczy Garfield Hilton, który cierpi na cukrzycę, nie zawsze jest możliwe znalezienie toalety w pobliżu budynku. Proces jej zlokalizowania i powrotu może czasami zająć nawet 15 minut.

29-letnie Bogdan pracuje dla Amazona od 2015 roku. Po tym, jak on i inni pracownicy narażali swoje zdrowie podczas pracy w samym szczycie pandemii, oferta podwyżki ze strony pracodawcy jest po prostu obraźliwa. Powiedział, że jednym z powodów strajku jest to, że społeczeństwo musi „zrozumieć, co się dzieje” za kulisami za każdym razem, gdy składa zamówienie za pośrednictwem Amazona i jakie koszty społeczne ma taka decyzja.

Chodzi nie tylko o pieniądze...

Warto również zwrócić uwagę, że gdy Amazon płaci swoim pracownikom przysłowiowe grosze, zarabia prawdziwe krocie. Jak podaje BBC globalna sprzedaż i zyski Amazona gwałtownie wzrosły, gdy ograniczenia związane z obecnością Covid-19 zmusiły ludzi do robienia zakupów online. W latach 2019-2020 zyski prawie się podwoiły do 21,3 mld USD (17,2 mld GBP) i ponownie wzrosły w następnym roku do 33,3 mld USD.

Według Amazon UK tylko „niewielka część” siły roboczej była zaangażowana w akcję protestacyjną. Co więcej, „tylko ułamek 1%” pracowników w Wielkiej Brytanii brał udział w głosowaniu w tej sprawie, a część z nich opowiedziała się przeciwko strajkowi. Amazon nie uznaje związków zawodowych, ale według GMB ich członkowie są rozproszeni po całej Wielkiej Brytanii w różnej liczbie.

Według Amazon UK tylko „niewielka część" siły roboczej była zaangażowana w akcję protestacyjną

„Oni nie rozumieją, że to jest Wielka Brytania – możemy zorganizować związek zawodowy, możemy protestować, możemy wycofać naszą siłę roboczą” - podsumowywał Westwood.

Przypomnijmy, w pierwszej połowie stycznia 2023 Amazon ogłosił plany zamknięcia trzech z ponad 30 magazynów w Wielkiej Brytanii i siedmiu małych miejsc dostaw, co grozi zwolnieniem 1300 pracowników. Zamknięte mają zostać magazyny w Doncaster, Hemel Hempstead i Gourock.

