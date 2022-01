Brytyjscy pracodawcy zatrudnili w grudniu rekordową liczbę pracowników! Ale w UK wciąż występują niedobory siły roboczej

Fot. Getty

Najnowsze dane pokazują, że brytyjscy pracodawcy zatrudnili w zeszłym miesiącu rekordową liczbę pracowników. A to dobra wiadomość, ponieważ pokazuje, że znaczący wzrost zachorowań z powodu wariantu Omikron nie odbił się w grudniu negatywnie na rynku pracy.

Dane zebrane w grudniu pokazują, że rynek brytyjski zaczyna być odporny na kolejne fale epidemii koronawirusa. Bo choć w zeszłym miesiącu na Wyspach nastąpił lawinowy przyrost zachorowań na Covid-19 w wyniku zakażenia wariantem Omikron, to rynek pracy zniósł to nadzwyczaj dobrze. Co więcej, pracodawcy w Wielkiej Brytanii zatrudnili w zeszłym miesiącu rekordową liczbę pracowników. Oficjalne dane mówią o rekordowych 184 000 pracowników wpisanych na listę płac w zeszłym miesiącu, podczas gdy główna stopa bezrobocia za trzy miesiące do listopada spadła do 4,1 proc., czyli do najniższego poziomu od czerwca 2020 r. (dane te obejmują zarówno osoby prowadzące działalność na własny rachunek, jak i pracowników najemnych).

W UK wciąż brakuje pracowników

Pomimo rekordowej liczby osób zatrudnionych w UK w miesiącu grudniu, eksperci zwracają uwagę, że na listach płac wciąż pozostaje ok. 600 000 osób mniej, niż to miało miejsce w okresie przed wybuchem pandemii (również i tutaj pod uwagę został wzięty okres trzech miesięcy do listopada włącznie). Najwyższy spadek liczby zatrudnionych nastąpił w grupie wiekowej 50+ - dla wielu starszych mieszkańców UK odejście (zwolnienie) z pracy w trakcie pandemii okazało się ostatecznym pożegnaniem z życiem zawodowym. Na szczęście jednak, jak pokazują statystyki, od końca września, czyli od zakończenia programu furlough (wczesną jesienią z pomocy wciąż korzystał ponad 1 mln pracowników) nie doszło do masowej utraty miejsc pracy. Według The Office for National Statistics zwolnienia w ciągu trzech miesięcy do końca listopada były najniższe w historii.