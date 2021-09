Brytyjscy pracodawcy narzekają na największy brak kandydatów do pracy i podnoszą płace początkowe

Jak podało Recruitment and Employment Confederation (REC) – brytyjscy pracodawcy zmagają się obecnie z największym w historii prowadzenia tego typu rejestrów brakiem kandydatów do pracy. Z tego też powodu decydują się na szybkie podnoszenie płac początkowych dla stałych pracowników.

Brytyjscy pracodawcy są sfrustrowani niedoborem kandydatów na rynku pracy. Powodem – jak podaje Reuters - jest gwałtowny wzrost gospodarki po lockdownie i Brexit. Aby zachęcić potencjalnych kandydatów pracodawcy podnoszą w niespotykanym dotąd tempie płacę początkową dla stałych pracowników.

Brak kandydatów do pracy

Badanie, którego wyniki zostaną jeszcze przeanalizowane przez Bank Anglii mierzący ryzyko wystąpienia długoterminowego problemu inflacyjnego, pokazało, że pracodawcy w sierpniu byli bardzo optymistycznie nastawieni do sytuacji gospodarczej, jednak brak kandydatów do pracy, z jakim się spotkali, doprowadził ich do frustracji.

Nawet szef Banku Anglii, Andrew Bailey powiedział, że jest zaniepokojony problemem z zapełnieniem miejsc do pracy.

Jak podało REC – przyczyną takiego stanu rzeczy jest niechęć pracowników do zmiany miejsc zatrudnienia z powodu pandemii, mniejsza liczba pracowników z Unii Europejskiej i niedobory wykwalifikowanych pracowników.

Tempo rekrutacji na stałe stanowiska osiągnęło w ubiegłym miesiącu najwyższy poziom w prawie 24-letniej historii badań. Z kolei zatrudnienia tymczasowe i wolne wakaty nie odbiegały od rekordowych poziomów z lipca.

Najszybszy wzrost wynagrodzeń

Ze względu na duże zapotrzebowanie i niewielką liczbę chętnych wynagrodzenia dla nowo zatrudnionych pracowników wzrosły w rekordowym tempie. Na drugim miejscu najszybszego wzrostu płac znalazły się wynagrodzenia dla pracowników tymczasowych.

Współtwórca ankiety, Claire Warnes będąca dyrektorem ds. edukacji, umiejętności i produktywności w KPMG UK, powiedziała, że wygaśnięcie programu rządowego związanego z furlough pod koniec tego miesiąca nie oznacza zakończenia „kryzysu” związanego z pracownikami.

- Wiele firm zmieniło swój model biznesowy w czasie pandemii, dlatego wielu pracowników wracających z furlough będzie musiało się przekwalifikować, aby dołączyć do zatrudnionych w tym samym bądź innym sektorze – powiedziała Warnes.