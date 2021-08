Brytyjscy podróżni będą musieli płacić około 6 funtów za przyjazd do krajów UE od przyszłego roku

Oprócz większej biurokracji, będą też musieli za to płacić.

Obywatele brytyjscy od 2022 roku będą mieć większe problemy z wjazdem do krajów UE.

Zgodnie z po-Brexitowym systemem, obywatele brytyjscy podróżujący do krajów ze strefy Schengen, będą musieli od przyszłego roku płacić 7 euro (około 6 funtów) za wjazd do krajów UE. Ponadto kolejnym wymogiem będzie wypełnienie przez nich formularza online i uzyskanie zgody.

Po-brexitowa rzeczywistość już daje się we znaki mieszkańcom Wysp, którzy widzą realne skutki wyjścia z UE chociażby przez kryzys związany z brakiem kierowców i dostawców. Nie jest to jednak koniec problemów.

7 euro za przyjazd do UE

W ramach po-brexitowych zmian od końcówki 2022 roku Brytyjczycy podróżujący do krajów UE będą musieli zapłacić 7 euro za możliwość przyjazdu i wypełnić formularz online zgodnie z European Travel Information and Authorisation System. Zasady te dotyczą wszystkich obywateli spoza UE, którzy są wyłączeni z posiadania wiz. Koniecznie muszą się jednak zarejestrować w systemie i uzyskać zezwolenie przed podróżą do krajów UE.

Od przyszłego roku obywatele brytyjscy muszą zatem liczyć się z tym, że podróże do m.in. Hiszpanii, Grecji, Włoch czy Portugalii będą dla nich bardziej problematyczne.

Dobą informacją jest to, że otrzymane zezwolenie będzie obowiązywać przez trzy lata i umożliwi wielokrotne podróże po różnych krajach strefy Schengen.

Nowe zasady UE

W czwartek Rada Europejska potwierdziła plany związane z rejestracją i opłatą dla obywateli spoza UE, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa. Zgodnie z założeniem nowe procedury mają dać UE możliwość identyfikacji tego, którzy podróżni mogą stanowić zagrożenie dla „bezpieczeństwa lub zdrowia, a także zgodności z przepisami imigracyjnymi”.

Podobno 95-proc. aplikujących ma otrzymać natychmiastową zgodę. Nowy system jest bardzo podobny do systemu w Stanach Zjednoczonych ESTA.