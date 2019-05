Brytyjscy muzułmanie oskarżają Partię Konserwatywną o islamofobię! Na czele osób z zarzutami jest Boris Johnson

Fot. Getty

Partia Konserwatywna i Partia Pracy będą musiały zmierzyć się z zarzutami dotyczącymi dyskryminacji mniejszości religijnych i narodowych. Brytyjscy muzułmanie oskarżyli polityków partii rządzącej o islamofobię zaledwie dzień po tym, jak Komisja ds. Równości i Praw Człowieka rozpoczęła oficjalne śledztwo ws. przypadków antysemityzmu w Partii Pracy.

Skarga brytyjskich muzułmanów została złożona w Komisji ds. Równości i Praw Człowieka (ang. Equality and Human Rights Commission, EHRC) po tym, jak rząd odrzucił przyjęcie definicji islamofobii - definicji zaproponowanej przez międzyparlamentarną grupę All-Party Parliamentary Group (APPG) on British Muslims. Muzułmanie stowarzyszeni w organizacji Muslim Council of Britain opisali na ponad 20 stronach przypadki islamofobii wśród torysów i zarzucili Partii Konserwatywnej ignorowanie doniesień o szerzącej się w jej szeregach niechęci do wyznawców islamu. Zarzuty dotyczące islamofobii zostały postawione czołowym politykom partii rządzącej, w tym m.in. Borisowi Johnsonowi (najpoważniejszemu jak na razie kandydatowi do objęcia schedy po Theresie May), Bobowi Blackmanowi, Zacowi Goldsmithowi Michaelowi Fabricantowi, Andrew Rosindellowi i Philipowi Hollobone'owi.

Ogólnie rzecz biorąc obawy muzułmanów dotyczące islamofobii w obrębie Partii Konserwatywnej zostały zlekceważone. Podjęliśmy ten krok po tym, jak zwrócono nam uwagę na niespotykaną liczbę przypadków wskazujących na to, że w łonie Partii Konserwatywnej istnieje islamofobia nie tylko szeroko rozpowszechniona, ale wręcz instytucjonalna. Teraz prosimy EHRC o przyjrzenie się zebranym dowodom i szybkie zbadanie tej sprawy – powiedział sekretarz generalny Muslim Council of Britain Harun Rashid Khan.

Po wpłynięciu skargi od brytyjskich muzułmanów EHRC zażądało od Partii Konserwatywnej przedstawienia stanowiska w sprawie czynów zarzucanych niektórym politykom z jej szeregów. - Otrzymaliśmy skargę na Partię Konserwatywną i teraz przyglądamy się jej zgodnie z obowiązującą u nas procedurą – zaznaczył rzecznik EHRC. - W ramach tej standardowej procedury poprosiliśmy Partię Konserwatywną o pisemne ustosunkowanie się do zarzutów, żeby lepiej ocenić złożoną skargę – dodał.

