Brytyjscy ministrowie odmawiają negocjacji z planującymi strajk pielęgniarkami

Rząd Wielkiej Brytanii odrzuca propozycję wystosowaną przez pielęgniarki, które zaoferowały zawieszenia strajku na czas negocjacji. Władze UK utrzymują, iż nie mogą decydować o wysokości wynagrodzenia personelu zatrudnionego w ramach NHS.

W tej sprawie w zdecydowany sposób wypowiedział się minister spraw zagranicznych James Cleverly w programie prowadzonym przez Sophy Ridge na antenie telewizji Sky News w dniu dzisiejszym. Członek rządu Risniego Sunaka zaznaczył, iż minister zdrowia chętnie siądzie do stołu negocjacyjnego z przedstawicielami związków zawodowych, ale może rozmawiać jedynie o poprawie wyników NHS i warunków pracy, a nie o płacach. Cleverly utrzymywał, iż rząd nie ma możliwości zmiany wysokości apanaży pielęgniarek i pielęgniarzy.

Pielęgniarki proponują negocjacje z rządem i oferują wstrzymanie strajku

„Oczywiście, minister zdrowia chce porozmawiać z przedstawicielami pielęgniarek o tym, jak możemy polepszyć warunki ich pracy, jak możemy poprawić wydajność NHS dla wszystkich. Ale ostatecznie o wynagrodzeniu decyduje niezależny organ płacowy” – deklarował Cleverly. „Ostatecznie niezależne organy istnieją z jakiegoś powodu, są po to, aby usunąć politykę z rzeczy tego typu. Szanujemy ich osąd i wdrażamy go” - dodawał.

„Ostatecznie negocjacje płacowe są prowadzone między liderami związkowymi, którzy występują w imieniu ich członków, a ich pracodawcami. W tym przypadku pracodawcą pielęgniarek jest NHS” - klarował brytyjski minister spraw zagranicznych.

Brytyjskie władze zdecydowanie odrzucają tę propozycję

Przypomnijmy, strajk pielęgniarek ma rozpocząć się w tym tygodniu, ale może zostać odwołany, jeśli tylko szef resortu zdrowia na „poważnie” podejdzie do rozmów z przedstawicielami białego personelu. Deklarację takiej treści złożyła Pat Cullen z Royal College of Nursing w rozmowie z Laurą Kuenssberg

Cullen wezwała ministra zdrowia do rozmów z nią lub negocjowania za pośrednictwem Acas, niezależnej organizacji, która pośredniczy w sporach między pracodawcami a pracownikami już w poniedziałek rano. Zapytana o to, czy związek może zaakceptować niższą podwyżkę płac, szefowa RCN powiedziała po prostu - „siądźmy do stołu i porozmawiajmy”. Powiedziała, że ​​jej priorytetem jest upewnienie się, że pielęgniarki mogą „wiązać koniec z końcem”, pracując w swoim zawodzie. „Nie chodzi o to, by wyściełać kieszenie złotem” - uzupełniała.

Minister Cleverly utrzymuje, że rząd nie ma wpływu na wysokość pensji

Wes Streeting z Partii Pracy, minister zdrowia w gabinecie cieni, powiedział, że ministrowie byli „nieodpowiedzialni” i starali się zrzucić winę za kryzys w NHS tej zimy na strajkujący personel, zamiast szukać rozwiązania.

Przypomnijmy, strajki w Anglii, Walii i Irlandii Północnej zaplanowano na 15 i 20 grudnia. Związek zawodowy RCN wzywa, aby pielęgniarki otrzymały podwyżki płac o 5% powyżej wskaźnika inflacji RPI.

Według RCN obecnie w Wielkiej Brytanii mamy do czynienia z rekordową ilością wakatów wśród pielęgniarek, a w roku 2021 aż 25 tysięcy pracowników zrezygnowało z pracy w tym sektorze, jak wynika z oficjalnych rejestrów Nursing and Midwifery Council. Niedawna analiza wykazała, iż pensja doświadczonej pielęgniarki spadła o 20% w ujęciu realnym od 2010. Co więcej, według władz RCN dobra wola i doświadczenie personelu pielęgniarskiego są „wykorzystywane” przez kolejne rządy w całej Wielkiej Brytanii.

Co będzie dalej?

Na jakie zarobki może liczyć pielęgniarka w UK? Początkowe wynagrodzenie w Anglii w tym zawodzie sięga nieco ponad 27 tys. funtów brutto rocznie. Średnia płaca dla pielęgniarki pracującej na pełnym etacie to około 32 tys. funtów (dane za 2021). Jest to uposażenie zbliżone do przeciętnej płacy w UK. Z kolei doświadczona pielęgniarka, z wystarczająco długim stażem może liczyć na zarobki na poziomie prawie 55 tys. funtów.

„Pacjenci są narażeni na duże ryzyko, gdy nie ma wystarczającej liczby pielęgniarek. Ogromna liczba personelu — zarówno doświadczonego, jak i nowo przyjętego — decyduje, że nie widzi dla siebie przyszłości w zawodzie pielęgniarskim, który nie jest ceniony ani traktowany sprawiedliwie. Nasza akcja strajkowa będzie tak samo dla pacjentów, jak i dla pielęgniarek — mamy w tym ich wsparcie” - komentowała Pat Cullen, sekretarz generalna RCN, jak cytujemy za PAP-em.

