Niektórzy brytyjscy lekarze sugerują pacjentom, aby „zamówili Ubera” zamiast dzwonić po karetkę

Niektórzy lekarze rodzinni w Anglii doradzają swoim pacjentom, którzy wymagają pilnej opieki szpitalnej, aby „zamówili Ubera” lub skorzystali z samochodu krewnego z powodu największych w historii opóźnień w działaniu pogotowia ratunkowego, jak donosi „The Guardian”.

Pacjentom z trudnościami w oddychaniu i innymi potencjalnie poważnymi schorzeniami radzi się, aby w niektórych przypadkach nie liczyli na przyjazd karetki, jeśli chcą się dostać z przychodni na oddział ratunkowy. Już lepiej skorzystać z taksówki lub własnych czterech kółek.

Dane NHS England wskazują, że średni czas reakcji karetki pogotowia w październiku 2022 roku w nagłych wypadkach kategorii od 1 do 3, które obejmują wszystkie pilne stany, wydaje się być najwyższy od czasu wprowadzenia właśnie kategorii w całym kraju w 2017 roku. Niektórzy pacjenci wymagający pomocy w nagłych wypadkach mogą czekać kilka godzin na przyjazd karetki.

Zapaść w systemie ochrony zdrowia w UK

Według najnowszych danych opublikowanych przez Association of Ambulance Chief Executives odsetek opóźnień przekraczających jedną godzinę w przekierowywaniu karetek do szpitali na terenie Anglii wzrósł z 3% w październiku 2020 r. do 18% w październiku 2022 r. Liczba przekazań przekraczających godzinę osiągnęła w październiku około 52 000. To największa wartość w tym zakresie w odnotowanej historii.

„Nigdy nie widziałem, aby pogotowie ratunkowe funkcjonowało tak źle z powodu presji, pod jaką się znajduje” - komentowała dla „Guardiana” doktorr Neena Jha. „To naprawdę niepokojące, gdy masz do czynienia z pacjentem w ostrym stanie. Jeśli ktoś potrzebuje pilnego transportu do wypadku i pogotowia, nie polegamy na pogotowiu. Wzywamy taksówki lub prosimy krewnych, aby ich zawieźli, jeśli mają być stabilni podczas podróży”.

Ile trzeba czekać na karetkę w Anglii?

Kierownictwo placówek opieki zdrowotnej w Anglii są przekonani, że największe opóźnienia w zakresie usług związanych z pogotowiem ratunkowym są wynikiem opóźnień w obsłudze na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Bywa tak, iż zespoły ratunkowe czekają przez wiele godzin, zanim ich pacjenci zostaną przyjęci.

Przypomnijmy, w czwartek 24 listopada 2022 roku NHS zacznie ujawniać do wiadomości pacjentów dane dotyczące wszystkich przychodni lekarskich zlokalizowanych na terenie Anglii. Po raz pierwszy w historii Wielkiej Brytanii poznamy nazwiska lekarzy GP, którzy nie potrafili zapewnić odpowiedniego dostępu do opieki medycznej na Wyspie. Tym samym pojawią się twarde dane pokazujące, jak długo ludzie muszą czekać na wizytę i jaki odsetek tych wizyt odbywa się osobiście, „twarzą w twarz”, a jaki zdalnie.

„Nigdy nie widziałem, aby pogotowie ratunkowe funkcjonowało tak źle”

To tylko jedna ze zmian, które mają usprawnić działanie angielskiego NHS, ale właśnie ona wzbudza największe kontrowersje. W ramach wartej 250 milionów funtów reformy NHS przygotowanej przez Sajida Javida ministra zdrowia w drugim gabinecie premier Borisa Johnsona w zeszłym roku, dodatkowe środki na poprawę dostępu pacjentów do lekarzy miały zasilić te praktyki, które zapewnią „odpowiedni” poziomu ilości wizyt bezpośrednich.

Kryzys kosztów życia w sposób szczególny dotyka pracowników służby zdrowia. Z najnowszej ankiety przeprowadzonej przez NHS Providers wśród dyrektorów szpitali i innych wysokich rangą osób na stanowiskach kierowniczych w trustach wynika, że coraz więcej pracowników NHS boleśnie zmaga się z inflacją na Wyspach. Niektóre pielęgniarki rezygnują na przykład z posiłków w pracy, by nakarmić i ubrać swoje dzieci. Część pracowników służby szpitali bierze też tuż przed wypłatą zwolnienia chorobowe, ponieważ nie mają już oni środków, by pokryć koszty dojazdu do pracy.

Jakie działania podejmuje rząd?

Wreszcie jeszcze inni, słabo opłacani pracownicy NHS, rezygnują z wykonywanego dotychczas zawodu na rzecz lepiej płatnej pracy w lokalu gastronomicznym lub sklepie. - Krążą historie, w których pielęgniarki wybierają między jedzeniem w ciągu dnia, a możliwością kupienia mundurka szkolnego dla swojego dziecka. Coraz więcej pielęgniarek i innych pracowników, szczególnie tych w niższych przedziałach płacowych, ujawnia, że nie stać ich na pracę w NHS.

