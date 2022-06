Brytyjscy emeryci kupili kupon za £10 i wygrali... dom warty £3,5 mln. Wciąż nie wierzą, że „to wszystko nie jest snem”

Fot. Getty

71-letnia Susan Havenhand z Somerset do dziś nie może uwierzyć w to, co się stało. Brytyjka wzięła udział w konkursie i kupiła kupon o wartości £10, by wkrótce dowiedzieć się, że wraz z mężem wygrała dom warty £3,5 mln!

Susan Havenhand emerytowana nauczycielka z Somerset, od dawna wspierała działania organizacji przeciwdziałające okrucieństwu wobec zwierząt - Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA). Pewnego dnia wzięła udział w charytatywnej zbiórce, w której można też było przy okazji wygrać dom. Brytyjka kupiła kupon za £10 (dokładając tym samym swoją cegiełkę do £1 mln na rzecz dobrostanu zwierząt), po czym, jak się okazało, wygrała jednocześnie dom z sześcioma sypialniami za bajeczne £3,5 mln.

Życiowa wygrana Brytyjczyków

Gdy ekipa filmowa Omaze – organizatora konkursu, przyjechała pod dom Susan Havenhand, by powiadomić ją o wygranej, że okazało się, że przebywa ona wraz z mężem na wakacjach we Francji. - Kiedy po raz pierwszy odebraliśmy telefon od Omaze z informacją, że wygraliśmy, mój mąż był przekonany, że to wytrawny żart, w rzeczywistości był tego tak pewien, że kazał mi się rozłączyć i zamiast tego pójść z nim do lokalnego baru. Zostawiłam go na około godzinę, a kiedy porozmawiałam z naszą córką, która była w domu z całą ekipą filmową, to w końcu zdałam sobie sprawę, że to się naprawdę dzieje. Byłam całkowicie oszołomiona, poszłam prosto do baru, aby świętować z Johnem, który wciąż nie mógł w to uwierzyć… Kupiliśmy wszystkim drinki i bawiliśmy się przez całą noc, ponieważ teraz nas na to zdecydowanie stać – opowiedziała na łamach mediów szczęśliwa Brytyjka.

WINNER REVEAL The moment Susan Havenhand from Taunton & her family find out they've won a £3,500,000 house in the Cotswolds!



Just by entering, you've helped to raise vital funds for the @RSPCA_official, so a big THANK YOU to everyone who entered! #OmazeUKWinnerspic.twitter.com/cfX3ngO5bI — Omaze UK (@OmazeUK) June 17, 2022

