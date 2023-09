Kryzys w UK Brytyjscy detaliści planują redukcję miejsc pracy w obliczu malejące konsumpcji

Brytyjscy detaliści planują redukcję miejsc pracy w miarę pogłębiania się spadku wydatków wśród Brytyjczyków, jak wynika z analiz przeprowadzonych przez Confederation of British Industry.

Barometr aktywności detalicznej spada czwarty miesiąc z rzędu do najniższego poziomu od marca 2021 roku, jak czytamy na łamach portalu informacyjnego „The Guardian”. Jak wynika z najnowszego raportu dotyczące aktywności, zarówno w sklepach na tzw. high street oraz w sklepach internetowych brytyjscy sprzedawcy detaliczni planują w nadchodzących miesiącach redukować miejsca pracy jak i ograniczać inwestycje. Z ich perspektywy to najlepsze wyjście w sytuacji, gdy konsumencie w UK coraz rzadziej sięgają do kieszeni i ograniczają wydatki, jak to tylko możliwe.

Spadek barometru aktywności detalicznej, który miał miejsce w sierpniu 2023 roku, oznacza, że już czwarty miesiąc z rzędu ten wskaźnik dołuje. Osiągnął przy tym najniższy poziom od marca 2021 roku. To kolejny efekt wpływu rosnących stóp procentowych na budżety gospodarstw domowych.

Co wynika z analiz CBI?

CBI stwierdziło, że sprzedawcy detaliczni nie odnotowali złagodzenia złych warunków handlowych w nadchodzących miesiącach i ograniczali zamówienia u dostawców, jak czytamy na łamach „Guardiana”.

— Sprzedaż detaliczna w sierpniu spadła w najszybszym tempie od ponad dwóch lat. Osiągnięto wynik, o którym wielu sportowców wolałoby zapomnieć. W kontekście rosnących stóp procentowych i słabego popytu detaliści przewidują cięcia inwestycji w przyszłym roku, podczas gdy zatrudnienie ma ponownie spaść w przyszłym miesiącu — komentuje Martin Sartorius, główny ekonomista CBI.

Jakie są konsekwencje podnoszenia stóp procentowych dla handlu detalicznego?

Sprzedaż detaliczna stanowi obecnie mniej niż połowę całkowitych wydatków konsumentów na Wyspie. Brytyjczycy coraz mniej, jedzą poza domem, mniej wydają na pobyty w hotelach, wstrzymują się z inwestycją w nowy samochód. Zła pogoda latem dotknęła także sprzedawców odzież i obuwie. Sklepy mają problem ze sprzedaniem kolekcji letnich.

Trzeba jednak przyznać, że pojawiły się pewne oznaki zmiany zachowań konsumentów w kierunku wydatków na tzw. doświadczenia. Niemniej, stały spadek wydatków na szeroko pojęte dobra konsumpcyjne wykryty w badaniu CBI jest postrzegany przez ekonomistów jako dowód wpływu rosnących stóp procentowych od grudnia 2021.

